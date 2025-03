Las noticias del día

Viernes, 14 de marzo 2025, 22:14 Comenta Compartir

La jornada informativa de este viernes ha estado marcada por la dimisión de dos concejales de Vox de Lardero por el uso del dinero del partido, por el hallazgo del cuerpo de un hombre de 81 años en Arnedillo o por el acuerdo «con matices» de la antigua Perteca.

La Guardia Civil halla muerto a un hombre de 81 años en el término de Arnedillo

Un helicóptero de la Guardia Civil ha encontrado el cuerpo de un hombre de 81 años cuya desaparición había sido denunciada en Arnedillo. El hallazgo se ha realizado a las cuatro de la tarde, pocas horas después de haber sido realizada la denuncia por sus familiares.

Investigación riojana para la apnea del sueño: un colchón inteligente que detecta cómo dormimos

Los profesionales que trabajan en la Unidad del Sueño del Hospital Sn Pedro realizan una labor clínica, pero también tienen hueco para la investigación y, tal y como se ha anunciado este viernes, hay en marcha varios proyectos innovadores, entre los que destacan una almohada y un colchón inteligente que ayudan a determinar cómo dormimos.

Dimiten los dos concejales de Vox en Lardero

Los dos concejales de Vox en Lardero, en la oposición, han presentado su dimisión este viernes por desacuerdos con su partido en La Rioja. De esta manera son tres los ediles de Vox que han dimito en menos de dos años de legislatura, tras la marcha en noviembre de 2023 de Ignacio Aquesolo. Laura Llorente y Pietro Chesús Alvero han renunciado a sus actas como «expresión de rechazo» hacia lo que creen «una contradicción en los valores del partido» por parte de la dirección de Vox La Rioja. En concreto, los ya exediles se refieren «al destino de diferentes asignaciones del Grupo Municipal Vox de Logroño».

«No somos el problema de la empresa», afirma la alcaldesa de Lardero sobre los impagos de Ocio Sport

Más de un centenar de personas se han manifestado este viernes en la plaza de España de Lardero en protesta por los impagos de la empresa Ocio Sport a sus trabajadores. Los empleados y el sindicato CSIF han reclamado a la empresa el pago de las nóminas atrasadas y al Ayuntamiento larderano una solución. En Lardero, la empresa adeuda las dos últimas nóminas a unos 14 trabajadores del complejo deportivo Aqualar y otros tres del hogar del jubilado.

Los concejales se hacen cargo del hogar del jubilado de Lardero

Los concejales del equipo de Gobierno de Lardero (PP) han tenido que hacerse cargo del hogar del jubilado en la tarde de este viernes para evitar su cierre. Y es que a a clausura de las piscinas climatizadas del complejo deportivo Aqualar durante ya tres jornadas consecutivas a punto ha estado de unirse el hogar del jubilado, sede de la Asociación de la Tercera Edad. El motivo en ambos casos es la falta de personal. Si en Aqualar hay de baja psicológica, incluso en tratamiento, al menos seis trabajadores, entre ellos los dos socorristas, en el hogar del jubilado hay de baja dos de las tres trabajadoras, por lo que, llegado el fin de semana, parecía irremediable el cierre de las instalaciones por falta de personal.

Sindicatos y colegios profesionales de La Rioja exigen reformas tras el asesinato de una educadora en Badajoz

Unas 200 personas se han unido este viernes a la convocatoria de CC OO, UGT, USO y los colegios de Educadores Sociales y de Trabajo Social para reclamar reformas urgentes en las condiciones de seguridad y trabajo de las personas que trabajan con menores tutelados o de reforma. La cita ha sido, en primer lugar, un recuerdo a Belén Cortés, la educadora social asesinada esta semana en Badajoz, pero también una exigencia de mejoras que garanticen que sus labores se realicen en un ambiente seguro.

La plantilla de la antigua Perteca acepta el plan de flexibilidad a cambio de garantías

La actividad en la planta de CMP Automotive Sealing, la antigua Perteca ubicada en el polígono Cantabria de Logroño, ni mucho menos está a pleno rendimiento. Más bien todo lo contrario. Hay un «descenso en la actividad productiva» reconocido por la dirección de esta factoría dedicada a fabricar juntas de estanqueidad para coches, que se ve en la necesidad a «paralizar su producción ante la falta de pedidos». Por este motivo la empresa propuso la semana pasada un plan de flexibilidad al comité y la suspensión de un buen número de turnos hasta final de mes. La plantilla, reunida este viernes en asamblea, aceptó ese planteamiento y así se lo trasladarán los representantes de USO y CC OO a la dirección a cambio del cumplimiento de algunas garantías.

«Eso no se puede hacer ni con un animal», clama la familia de la víctima del atropello mortal

La familia de Nawali Khaled, la víctima del atropello mortal sucedido en la madrugada del pasado domingo al lunes en Huércanos, ha lamentado la puesta en libertad del conductor decretada por el Juzgado de Instrucción 3 de Logroño. «Es imposible que suelten a una persona que ha matado a otra y se ha marchado sin parar, eso no se puede hacer ni con un animal. No estamos de acuerdo. El conductor llegaría a su casa y se pondría a ver la tele como si nada. No lo entendemos, no es normal», se queja en declaraciones a Diario LA RIOJA un primo de Nawali Khaled que, junto a su hermana, visitó este jueves a un abogado.

Putin entrega al emisario de Trump sus correcciones a la oferta de tregua en Ucrania

El máximo dirigente ruso «transmitió» información al enviado norteamericano, quien a su vez le puso al corriente de los detalles de la tregua de 30 días acordada en Arabia Saudí por los negociadores estadounidenses y ucranianos. «Él -Witkoff- estuvo aquí ayer, y ya tarde por la noche fue recibido por el presidente Putin», manifestó en su habitual comparecencia. Según sus palabras, el funcionario estadounidense «proporcionó información adicional a la parte rusa. Y, de hecho, a través de Witkoff, Putin también transmitió datos y detalles adicionales al presidente Trump».

Pacto histórico en Alemania para aumentar la inversión en Defensa y seguridad

Conservadores y socialdemócratas han llegado este viernes a un acuerdo con Los Verdes para sumar juntos una mayoría de dos tercios en el Bundestag y aprobar así un paquete de medidas y reformas constitucionales que posibilitarán la asunción por Alemania de nueva deuda por valor de un billón de euros para modernizar el Bundeswehr -el ejército federal- y realizar inversiones masivas en infraestructuras.