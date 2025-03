Sindicatos y colegios profesionales de La Rioja exigen reformas tras el asesinato de una educadora en Badajoz

Unas 200 personas se han unido este viernes a la convocatoria de CC OO, UGT, USO y los colegios de Educadores Sociales y de Trabajo ... Social para reclamar reformas urgentes en las condiciones de seguridad y trabajo de las personas que trabajan con menores tutelados o de reforma.

La cita ha sido, en primer lugar, un recuerdo a Belén Cortés, la educadora social asesinada esta semana en Badajoz, pero también una exigencia de mejoras que garanticen que sus labores se realicen en un ambiente seguro, para lo que es necesario contar «al menos con dos profesionales por turno, la instalación de sistemas de alarma y comunicación con las fuerzas de seguridad, la reversión de la externalización de los servicios sociales o el cumplimiento de las ratios y el aumento de estas».

En la convocatoria se han podido escuchar gritos de «ni una más» o leer carteles con lemas tan contundentes como «no son los menores, es la Administración» o «no podemos educar con miedo». Miedo que han recordado que los trabajadores viven de una manera casi «día a día». «Nos apoyamos en el compañero y, por mi parte, en mi empresa, pero sé de otros compañeros que no y tenemos que ir todos a una. A veces te ves sola, alguna vez los menores te llegan a defender, pero no se trata de eso, sino de que contemoscon protección y que los perfiles de esos menores no se mezclen y acudan cada uno al centro correspondientes», ha explicado Carla Vicente, educadora social.

Además, se ha pedido «que se revisen las leyes y que se hagan protocolos para estas situaciones», ha abundado Noelia Fernández, del Colegio de Educadores Sociales. «Esto se podía haber evitado. Belén no tenía que haber estado sola porque había quejas previas. Que se nos escuche y no se externalicen estos servicios, porque al final precariza las condiciones», ha añadido. «Trabajamos con menores que vienen con una mochila muy grande y necesitan una atención profesional», ha argumentado Fernández.