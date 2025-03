«Eso no se puede hacer ni con un animal», clama la familia de la víctima del atropello mortal

Diego Marín A. Logroño Viernes, 14 de marzo 2025, 07:18 Comenta Compartir

La familia de Nawali Khaled, la víctima del atropello mortal sucedido en la madrugada del pasado domingo al lunes en Huércanos, ha lamentado la puesta en libertad del conductor ... decretada por el Juzgado de Instrucción 3 de Logroño. «Es imposible que suelten a una persona que ha matado a otra y se ha marchado sin parar, eso no se puede hacer ni con un animal. No estamos de acuerdo. El conductor llegaría a su casa y se pondría a ver la tele como si nada. No lo entendemos, no es normal», se queja en declaraciones a Diario LA RIOJA un primo de Nawali que, junto a su hermana, visitó este jueves a un abogado.

«Nos quedamos sin palabras. Lo que queremos es que el conductor sea castigado», clamó el familiar. Nawali había llegado a La Rioja hace apenas tres meses. «No podía trabajar porque no tenía papeles, esto es así», explica su primo. El día del accidente Nawali acudía a casa de un familiar para el desayuno de Ramadán, la primera comida del día ya que durante ese periodo religioso los musulmanes no pueden ingerir alimentos entre el amanecer y el anochecer. Ese mismo día todos los familiares que residen en La Rioja habían comido juntos. «Hemos perdido a nuestro hermano», concluye el primo de Nawali Khaled. En la mañana de este jueves la Guardia Civil había puesto a disposición judicial al detenido, un hombre de 39 años, con antecedentes penales e infracciones administrativas, de nacionalidad española, vecino de Nájera y propietario de un establecimiento hostelero en la localidad, y al que el juez puso en libertad con cargos pero le ha retirado el permiso de conducir y el pasaporte. En principio, tal y como informó el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, se investiga el suceso como un homicidio por imprudencia. Precisamente esa misma jornada el portavoz de la Guardia Civil en La Rioja, Miguel Ángel Sáez, explicó que el presunto autor del atropello mortal es investigado por homicidio imprudente, conducción temeraria y abandono del lugar del accidente. No obstante, la investigación continúa abierta puesto que queda por aclarar la velocidad a la que circulaba el vehículo cuando atropelló a la víctima, si llegó a parar para preocuparse por el fallecido, si circulaba con las luces cortas o largas y si el conductor estaba bajo los efectos del alcohol o las drogas, para lo que se ha requerido la colaboración del Equipo de Reconstrucción de Accidentes de la Guardia Civil. Ampliar Agentes de la Guardia Civil de Tráfico, el pasado lunes, en el lugar del accidente. Sonia Tercero Fue en la medianoche del pasado domingo al lunes cuando un joven de Nájera que circulaba por la carretera LR-321 percibió los restos de lo que parecía un accidente sobre la calzada, avisó a sus amigos y, al acudir estos al lugar, descubrieron el cuerpo de un hombre campo adentro, sobre un trigal. Aparentemente se había producido un atropello mortal con el vehículo fugado. En el lugar del suceso llamaba la atención que, a pie de arcén, se encontraban una gorra Von Dutch y unas zapatillas Adidas, que parecían corresponder a la víctima. También había un charco de sangre y algunos enseres, como el envoltorio de una tarjeta telefónica y el billete de un autobús de Barcelona a Logroño del pasado 1 de diciembre de 2024. El Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico de la Guardia Civil en La Rioja investigó lo sucedido y, si el fatal accidente se produjo sobre las 00.10 horas del lunes, a las 13.30 de ese mismo día detuvieron al presunto autor en su domicilio, situado en la calle Alesanco de Nájera. También se localizó el vehículo, un Ford Kuga híbrido azul con un fuerte impacto en un lateral.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión