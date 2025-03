Las noticias del día

La Rioja Miércoles, 12 de marzo 2025, 21:20 Comenta Compartir

La jornada informativa ha estado marcada por la salida de la cárcel del exjefe de ETA Juan Luis Agirre Lete tras 28 años de prisión, por la confesión de José Bretón sobre el asesinato de sus dos hijos o por las represalias de la Unión Europea (UE) que llegarán en forma de aranceles a los productos estadounidenses.

Nueve de cada diez denuncias a dueños de perros en Logroño son por llevarlos sueltos

Casi nueve de cada diez denuncias a propietarios de mascotas en Logroño reprochaban que el perro fuera suelto o sin correa fuera del horario permitido o en zonas prohibidas. Es la principal conclusión que se desprende tras finalizar la campaña de control de tenencia de animales de compañía llevada a cabo por el Ayuntamiento de Logroño durante el pasado mes de febrero.

El exjefe de ETA Juan Luis Agirre Lete, responsable del secuestro de Ortega Lara, en libertad tras 28 años en prisión

El exjefe de ETA Juan Luis Agirre Lete, recluido hasta ahora en la prisión alavesa de Zaballa, ha quedado en libertad tras cumplir su condena, según ha informado Etxerat. El ahora expreso de la banda, natural de Astigarraga, fue detenido en noviembre de 1996 y ha salido de prisión después de 28 años de cárcel. Juan Luis Agirre Lete fue condenado una pena acumulada de 30 años por su participación en el asesinato del dirigente socialista Fernando Múgica Herzog y por ordenar el secuestro del funcionario de prisiones José Ortega Lara.

José Bretón confiesa por primera vez que mató a sus hijos: «Antes de poner los cuerpos en el fuego comprobé que no respiraban»

El mismo José Bretón que en los días posteriores a matar a los pequeños aseguraba que estaban desaparecidos dice ahora que una vez decidió asesinarlos tuvo dos cosas claras: «que murieran sin sufrimiento y que los cuerpos desaparecieran luego para que no los encontraran». «Sin cadáveres no hay crimen, eso está en cualquier novela policiaca. Tenía los medicamentos y tenía la leña en la finca, solo tuve que comprar el gasóleo», detalla el preso que se muestra absolutamente seguro de que ni Ruth ni José sufrieron. «Disolví las pastillas machacadas en agua con azúcar y se la di para que bebieran. Antes de poner los cuerpos en el fuego comprobé que no respiraban, estaban ya muerto».

USO y CC OO convocan una asamblea ante la «grave situación» de la antigua Perteca de Logroño

La carga de trabajo de CMP Automotive Sealing se ha reducido «de manera considerable» en los últimos tiempos hasta el punto de que los sindicatos USO y CC OO han convocado para este viernes una asamblea informativa en las instalaciones de la factoría para trasladar a toda la plantilla y a los medios la «grave situación» que puede acabar «en un posible cierre con la consecuencia de la destrucción de más de cien puestos de trabajo», según ha reflejado USO en una nota de prensa.

La baja de más de la mitad de la plantilla de Aqualar provoca el cierre de la piscina

Los impagos de Ocio Sport Rioja empiezan a tener consecuencias para los usuarios de las instalaciones deportivas municipales que gestiona la empresa. Este miércoles la piscina climatizada del complejo Aqualar de Lardero ha cerrado por falta de personal, en concreto por la ausencia de los socorristas. También se han suspendido las clases de natación.

La Rioja asegura que no aceptará la condonación de la deuda «sin una negociación» previa

La propuesta de condonación de la deuda formalizada por el Gobierno central sigue ocupando el centro del debate. En el Parlamento de La Rioja, ayer intervino, a petición propia, el consejero de Hacienda, Alfonso Domínguez, para explicar la postura del Ejecutivo riojano. Según las tablas eleboradas por Moncloa, el Estado asumiría 83.000 millones de euros de deuda de las comunidades autónomas, de los que 448 millones corresponden a La Rioja.

Disfrutar de la Luna de sangre en La Rioja, una misión «casi imposible»

Para desgracia de los riojanos, va a resultar «casi imposible», según los expertos, que desde la región se pueda disfrutar de la llamada Luna de sangre. En primer lugar, por el horario, ya que el eclipse total comienza casi al mismo tiempo en el que la Luna se pone por el horizonte. En segundo término, por las condiciones meteorológicas: las previsiones apuntan a una jornada nublada para este viernes, algo que también impediría establecer contacto visual con el satélite terrestre.

La UE responde a los aranceles al acero y el aluminio de EE UU con contramedidas por valor de 26.000 millones

Las represalias de la Unión Europea (UE) llegarán en forma de aranceles a los productos estadounidenses que llegan al mercado europeo y tendrán un impacto económico de unos 26.000 millones de euros, en línea con el alcance económico de las tasas anunciadas por el presidente estadounidense Donald Trump.

Groenlandia desafía a Trump y elige ser gobernada por el independentismo moderado

Los dos partidos principales del país, Inuit Ataqatigiit (IA) y Siumut, se han desplomado y por primera vez en 46 años ninguno de ellos formará parte automáticamente del Ejecutivo. Como la mayoría del arco parlamentario, Demokraatit defiende un proceso de independencia respecto a Dinamarca, pero le diferencia su propósito de desarrollarlo a velocidad lenta. En ese sentido, colisiona con el deseo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de anexionar Groenlandia al país de las barras y estrellas prácticamente de manera exprés.

Bergoglio cumple en el hospital 12 años como Papa y con la hipótesis de la renuncia en el aire

Jorge Mario Bergoglio lleva desde el 14 de febrero ingresado en el Policlínico Gemelli de Roma debido a una infección en las vías respiratorias que luego derivó en una neumonía bilateral, aunque el pasado lunes los médicos levantaron el pronóstico reservado, lo que hace vislumbrar que, si no surgen ulteriores complicaciones, podría recibir el alta en los próximos días o semanas.