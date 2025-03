Nueve de cada diez denuncias a dueños de perros en Logroño son por llevarlos sueltos

Casi nueve de cada diez denuncias a propietarios de mascotas en Logroño reprochaban que el perro fuera suelto o sin correa fuera del horario ... permitido o en zonas prohibidas. Es la principal conclusión que se desprende tras finalizar la campaña de control de tenencia de animales de compañía llevada a cabo por el Ayuntamiento de Logroño durante el pasado mes de febrero.

Según los datos extraídos de la campaña efectuada por la Policía Local de Logroño, que dedicó dos patrullas a estos menesteres en jornada de mañana y de tarde, se realizaron 397 controles, entre los cuales fueron detectadas irregularidades en 64 casos, el 16,12%. De las multas impuestas, el 89,06% (57 denuncias) censuraban que el dueño llevara suelto al animal fuera de la zona o del horario permitido. Asimismo, se penalizó un caso de una persona cuyo perro no llevaba bozal siendo obligatorio, y otros seis casos, lo que no alcanza el 10% (concretamente se queda en el 9,37%), remitía al incumplimiento de no recoger las deposiciones de los animales (5 denuncias) o de no limpiar los orines (1 sanción).

En este sentido, el concejal de Interior, Francisco Iglesias, remarca que no se pretendía poner el foco en las multas sino en la normativa, que «está para cumplirla». De ahí que el edil destaque que la primera parte de la campaña se centró en advertir, informar y recordar del necesario seguimiento de la ordenanza. «Luego, cuando las conductas incívicas eran flagrantes, no quedaba otro remedio que denunciar», apunta Iglesias.

La vigilancia policial se centró en controlar el cumplimiento de la normativa referente a la tenencia de animales de compañía en los puntos más conflictivos de la ciudad: en los parques del Ebro, de La Ribera, de El Carmen, González Gallarza, Felipe VI de La Isla, El Semillero y San Adrián. Además, también se realizó un control más generalizado en diversas calles de la capital sobre la recogida de excrementos y limpieza de orines.

Es preciso recordar que la ordenanza municipal, además de las conductas de malos tratos o abandono, prohíbe expresamente que los animales paseen sueltos en zonas no autorizadas (todas las que no figuran en el mapa anexo), fuera del horario (de 20 a 8 horas en invierno y de 22 a 8 en verano) y que los propietarios no recojan las deposiciones o limpien los orines de sus mascotas. En caso de desobediencia, castiga estos comportamientos con multas que pueden alcanzar los 750 euros por infracciones leves, entre 751 y 1.500 euros para las graves, y de entre 1.501 y 3.000 euros para las faltas muy graves.