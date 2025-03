¿Dónde está permitido soltar a los perros en Logroño?

Nuria Alonso Logroño Miércoles, 12 de marzo 2025, 20:43 | Actualizado 20:51h. Comenta Compartir

Según los datos extraídos de la campaña efectuada por la Policía Local de Logroño, que dedicó dos patrullas al control de perros sueltos en la ... ciudad, en jornada de mañana y de tarde, se realizaron 397 controles, entre los cuales fueron detectadas irregularidades en 64 casos, el 16,12%. De las multas impuestas, el 89,06% (57 denuncias) censuraban que el dueño llevara suelto al animal fuera de la zona o del horario permitido. Asimismo, se penalizó un caso de una persona cuyo perro no llevaba bozal siendo obligatorio, y otros seis casos, lo que no alcanza el 10% (concretamente se queda en el 9,37%), remitía al incumplimiento de no recoger las deposiciones de los animales (5 denuncias) o de no limpiar los orines (1 sanción).

