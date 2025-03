El Gobierno asegura que no aceptará la condonación de la deuda «sin una negociación» previa

La propuesta de condonación de la deuda formalizada por el Gobierno central sigue ocupando el centro del debate. En el Parlamento de La Rioja, ayer ... intervino, a petición propia, el consejero de Hacienda, Alfonso Domínguez, para explicar la postura del Ejecutivo riojano. Según las tablas eleboradas por Moncloa, el Estado asumiría 83.000 millones de euros de deuda de las comunidades autónomas, de los que 448 millones corresponden a La Rioja.

El consejero Domínguez denunció, en primer lugar, las formas del Gobierno central. «El correo electrónico con la cifra resultante, apenas tres párrafos, nos llegó dos días antes de la reunión. Los recibimos entonces todas las comunidades autónomas, salvo una. Esquerra ya había anunciado que había alcanzado un acuerdo con el Gobierno. Ya me hubiera gustado a mí negociar o llegar a acuerdos. A las demás comunidades nos lo plantaron». Domínguez se malició que esta había sido una propuesta «hecha a partir de la última línea de la excel; se tiene un número y luego se hacen las operaciones necesarias para llegar a él».

Domínguez censuró los cuatro criterios escogidos, aunque se centró de manera especial en el segundo, que bonifica a las regiones más endeudadas. «Este ajuste premia arbitraria y casi exclusivamente a las más incumplidoras, a las que más déficit tuvieron; eso crea una discriminación a las comunidades que, en un entorno difícil, supieron ajustarse. La Rioja será penalizada precisamente por haber hecho un buena gestión de su deuda». El consejero también criticó que se premiara a las regiones que más subieron el IRPF: «Subir los impuestos no es garantía de reducción de deuda, como así ha quedado demostrado». «Es normal –concluyó– que el Gobierno de La Rioja no esté de acuerdo en que se establezcan comunidades de primera, segunda y tercera. Pero si las va a haber, La Rioja quiere ser de las de primera. No valoramos esta propuesta hasta que la podamos negociar con el Ministerio».

Lacalzada: «Tendríamos más dinero para sanidad y educación»

Las palabras del consejero merecieron la contestación del portavoz socialista en la comisión, el exconsejero José Ángel Lacalzada. En su intervención, subrayó que la propuesta ministerial era «positiva» para La Rioja: «Reduciremos la deuda y eso supondrá tener más recursos para reforzar la educación, la sanidad, los servicios sociales, etc. Cada año vamos a disponer de 50 millones de euros más al año». Lacalzada negó que, «aunque pudiera parecerlo», este fuera un traje a medida para Cataluña: «Si vamos a los datos objetivos, se ha hecho con criterios iguales para todas. La comunidades más beneficiadas son Canarias y Andalucía. Pero a usted le hubiesen dado 600 millones, 800 millones o lo que fuera y también habrían estado en contra, porque solo defienden los intereses de Génova y del señor Feijóo».

Lacalzada, como ya hizo con anterioridad en el pleno del Parlamento, recordó que La Rioja había sido beneficiada con el último sistema de financiación autonómica, firmado en 2009: «Desde entonces, ha recibido más de 3.000 millones de euros extraordinarios por ser la comunidad mejor financiada de España por habitante. Si a Cataluña hubiera percibido lo mismo, habría obtenido 63.000 millones más».

Entre los grupos minoritarios, Vox se adhirió a la postura del Gobierno riojano: «Esto no es una condonación, sino un traspaso de deuda. Nada sale gratis. Estos 83.000 millones los vamos a tener pagar si no nosotros, las generaciones futuras», advirtió su portavoz, Ángel Alda. Desde Izquierda Unida, Henar Moreno, recordó que la más beneficiada de la condonación en términos absolutos es la comunidad andaluza, gobernada por el PP, y reprochó al compareciente: «Los criterios les gustarán más o menos, pero son objetivos».