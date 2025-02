La condonación de la deuda enfrenta a PSOE y PP en el Parlamento

Como era de esperar, la propuesta de condonación de la deuda ha ocupado bastantes minutos del pleno parlamentario de esta mañana. Una interpelación presentada ... por José Ángel Lacalzada, diputado socialista y exconsejero de Economía en el Gobierno de Concha Andreu, ha permitido a los dos grandes partidos de la cámara establecer sus posiciones en un debate que se adivina largo y tormentoso.

Lacalzada ha acusado a La Rioja de hacer «dumping» y de practicar «cinismo fiscal» al rebajar primero los impuestos y después «acudir a papá Estado» para que le resuelva la papeleta. El diputado mencionó especialmente al sistema de financiación autonómica cerrado en 2009, durante el Gobierno de Zapatero, para señalar que la comunidad autónoma había sido entonces la más beneficiada en euros por habitante. «La Rioja recibe 200 millones extra más por año que la comunidad peor financiada, Murcia. ¿Eso le parece justo y equitativo? A mí sí, pero no que ahora pidan ustedes 300 millones más en la condonación de la deuda porque no ven justo que recibamos menos que otras comunidades autónomas».

Lacalzada ha negado que Cataluña salga especialmente beneficiada por la quita de deuda: «No es cierto que se le haga un traje a medida -rechazó-. La región más beneficiada es Canarias y luego Andalucía. La Rioja está en el 28%. ¿Sabe cuáles son las que peor salen? Entre ellas está Cataluña, a la que se le condona el 20% de su deuda». El exconsejero defendió que el reparto se había realizado con «total transparencia», conforme a cuatro criterios: «población ajustada, infrafinanciación, nivel de endeudamiento y esfuerzo fiscal».

El consejero de Hacienda, Alfonso Domínguez, negó que el porcentaje de deuda condonado sea un argumento válido para enjuiciar la medida: «No es lo mismo calcular el mismo porcentaje sobre cien que sobre mil. Ese no es criterio de comparación. Aquí valen dos métodos: el de la población ajustada y el de la deuda en función del PIB. Y en esas clasificaciones estamos los úlitmos y los penúltimos, respectivamente».

Domínguez considera evidente que la propuesta del Gobierno se ha hecho expresamente para beneficiar a Cataluña: «Claro que se ha hecho para eso. Si lo pidieron ERC y Junts para favorecer la investidura. ¡Pero si lo anunció Junqueras! ¡Cómo no va a ser beneficiosa para Cataluña si lo anunció Junqueras!», ha puntualizado.

En algo parecieron coincidir, siquiera tácitamente, ambos interlocutores: en la actualidad todas las comunidades autónomas se encuentran infrafinanciadas. «Todas las comunidades autónomas necesitamos más recursos, por supuesto, pero con el sistema de 2009 somos la que más recibimos por habitante -insistió Lacalzada-. El argumento con el que ustedes rechazan la condonación de la deuda no les sirve para hablar de financiación. Ustedes no soportan que los criterios hayan sido transparentes y objetivos. Hay que ver cuáles han sido las comunidades autónomas más infrafinanciadas en los quince últimos años. ¿Le parece justo que nosotros hayamos recibido mil euros más por habitante durante años y se opone en cambio a un sistema de corrección?»

Sobre la política impositiva del Gobierno, Domínguez rechazó las acusaciones de «dumping fiscal»: «No es dumping porque todas las regiones tenemos las mismas herramientas legales, así que cada una decide qué criterios quieren aplicar. Lo que sí es dumping es conceder a unas comunidades privilegios que otras no tienen». El consejero de Hacienda ratificó la decisión de convertir a La Rioja en la región con la menor presión tributaria: «No le pido que esté de acuerdo con nuestra política fiscal, pero no nos exija que no hagamos lo que los ciudadanos nos han pedido en las urnas de una manera muy contundente. Queremos ser la comunidad autónoma cuyos ciudadanos paguen menos impuestos de España porque eso incentiva la inversión y permite atraer más recursos».