Disfrutar de la Luna de sangre en La Rioja, una misión «casi imposible»

Iñaki García Logroño Miércoles, 12 de marzo 2025, 19:57 | Actualizado 20:18h. Comenta Compartir

Todo lo que rodea a la Luna está cargado de simbolismo. Es sinónimo de cambios, de mitos, de creencias, de buena y mala suerte y de belleza. Cualquier cambio que se produce en ella llama poderosamente la atención y uno de los que causa mayor expectación es cuando, a causa de un eclipse total, adquiere un intenso color rojizo. Es la llamada Luna de sangre, que en la mañana de este viernes volverá a teñir ese astro que nos vigila desde las alturas.

Sin embargo, y para desgracia de los riojanos, va a resultar «casi imposible», según los expertos, que desde la región se pueda disfrutar de esta circunstancia. En primer lugar, por el horario, ya que el eclipse total comienza casi al mismo tiempo en el que la Luna se pone por el horizonte. En segundo término, por las condiciones meteorológicas: las previsiones apuntan a una jornada nublada para este viernes, algo que también impediría establecer contacto visual con el satélite terrestre.

¿Por qué la Luna se vuelve roja?

La Luna de sangre se produce cuando se registra un eclipse lunar, es decir, cuando La Tierra se sitúa entre el Sol y el satélite sobre el que versa este artículo. «Se alinean de modo que la Luna pasa por dentro de la sombra de La Tierra», explica la NASA. La Luna roja, mientras, solo llega cuando, como este viernes, toda la superficie entra en la umbra terrestre. ¿Y por qué se pone roja? «Porque le llega la iluminación del Sol a través de la refracción de los rayos de la atmósfera», explica Víctor Lanchares, responsable de la Agrupación Astronómica de La Rioja. «Y el color, más o menos rojo, tiene que ver con la cantidad de elementos contaminantes que hay en la atmósfera», añade el experto.

¿Dónde se podrá disfrutar del eclipse?

Según se explica en la web del Instituto Geográfico Nacional, el eclipse será visible «en algunas de sus fases» en Europa, gran parte de África, la Antártida y el este de Asia y Oceanía. La fase total del eclipse, mientras, será visible en el oeste de Europa, África occidental, Norteamérica, Sudamérica y la Antártida.

IGN

¿Y en España?

El tiempo para disfrutar del eclipse aumenta conforme más al oeste se encuentre la persona. No en vano, la fase total será visible tanto en el centro como en el poniente de la Península Ibérica, así como en las Islas Canarias, Ceuta y Melilla. El Instituto Geográfico Nacional, de hecho, ha colgado en su web un mapa en el que ha dibujado una línea imaginaria que diferencia dos zonas diferentes: aquellas en las que se podrá ver la fase total del eclipse y aquellas en las que solo se disfrutará de la parcial.

Eclipse total de luna A 14 de marzo de 2025 Visibles las fases total y parcial del eclipse Sólo visible la fase parcial del eclipse Fuente: Instituto Geográfico Nacional Gráfico: J.A.S. Eclipse total de luna A 14 de marzo de 2025 Visibles las fases total y parcial del eclipse Sólo visible la fase parcial del eclipse Fuente: Instituto Geográfico Nacional Gráfico: J.A.S. Eclipse total de luna A 14 de marzo de 2025 Visibles las fases total y parcial del eclipse Sólo visible la fase parcial del eclipse Fuente: Instituto Geográfico Nacional Gráfico: J.A.S.

¿Y en La Rioja?

Esa línea imaginaria pasa por encima de la región y eso hace que el tiempo de exposición al eclipse total resulte muy escaso. Por poner un ejemplo, la fase principal de este episodio arranca a las 07.26 horas de la mañana del viernes y en Logroño está previsto que la Luna se ponga a las 07.29 horas, es decir, apenas tres minutos después. «Eso quiere decir que la Luna estará tan baja que, o estás en un lugar muy alto y tienes el horizonte totalmente despejado, o va a ser imposible de ver», lamenta Víctor Lanchares, responsable de la Agrupación Astronómica de La Rioja.

De hecho, hay una pequeña parte de La Rioja Baja en la que no se podrá ver la parte completa del eclipse, independientemente de las condiciones meteorológicas. Lo que tampoco será posible visualizar, en ningún punto de la región, es el momento álgido, previsto para las 07.58 horas. Sí se podría, siempre que el tiempo acompañara, vivir los momentos previos, el llamado eclipse parcial, que comienza a las 06.10 horas. «Se vería cómo se va oscureciendo la Luna», apuntilla Lanchares.

Eclipse parcial y total de luna Máximo 07:58:39 06:05 06:26 06:47 07:08 07:29 07:50 08:11 08:32 08:53 09:14 09:35 09:56 El eclipse parcial comienza a las 06:10 y termina a las 09:48 horas El eclipse total comienza a las 07:26 y termina a las 08:31 horas Fuente: Instituto Geográfico Nacional Gráfico: J.A.S. Eclipse parcial y total de luna Máximo 07:58:39 06:05 06:26 06:47 07:08 07:29 07:50 08:11 08:32 08:53 09:14 09:35 09:56 El eclipse parcial comienza a las 06:10 y termina a las 09:48 horas El eclipse total comienza a las 07:26 y termina a las 08:31 horas Fuente: Instituto Geográfico Nacional Gráfico: J.A.S. Eclipse parcial y total de luna Máximo 07:58:39 El eclipse parcial comienza a las 06:10 y termina a las 09:48 horas El eclipse total comienza a las 07:26 y termina a las 08:31 horas 06:05 06:26 06:47 07:08 Fuente: Instituto Geográfico Nacional Gráfico: J.A.S. 07:29 07:50 08:11 08:32 08:53 09:14 09:35 09:56

El tiempo

El horario no acompaña y las previsiones meteorológicas tampoco. José Calvo afirma que, para el viernes, las probabilidades tanto de lluvias como de cielos nubosos son muy altas. «En torno al 95%», recalca el responsable de Meteosojuela. «Así que hay muy poca probabilidad de ver el eclipse por culpa de las nubes», lamenta. «Si está nublado es imposible que se vea», añade Víctor Lanchares.

Precauciones

Los eclipses lunares no necesitan de las medidas de precaución que sí resultan esenciales en los solares. Son seguros y no se precisa el uso de elementos como gafas especiales o similares. Para tener una experiencia más detallada se puede utilizar un telescopio o prismáticos. Es necesario, eso sí, acudir a un lugar en el que no exista nada que se interponga en la visión del satélite (árboles, edificios, accidentes geográficos) y más en este caso, ya que la Luna estará muy cerca del horizonte. «También es conveniente acudir a zonas con poca contaminación lumínica», resalta José Calvo.

Y en dos semanas...

Dos semanas después de la Luna de sangre, llegará un nuevo eclipse, en este caso uno parcial de Sol. Tendrá lugar el 29 de marzo, por la mañana, y será visible en España y, por lo tanto, también en La Rioja. «Pero apenas se va a notar», advierte Lanchares. Esta cita servirá de antesala al esperado eclipse total de Sol, previsto para agosto de 2026.

IGN

Mitos sobre la Luna de sangre

Son muchos los mitos, leyendas e historias que rodean a la llamada Luna Roja o Luna de sangre. Los incas, por ejemplo, hablaban de que cuando el satélite tomaba este color era a causa del ataque de un jaguar, mientras que otras civilizaciones lo asociaban a la lucha entre dioses.

También se le ha asociado con el fin del mundo, una creencia basada en textos como el que recoge el Apocalípsis en La Biblia: «Hubo un gran terremoto y el Sol se volvió negor como paño de saco de pelo, y la Luna se volvió como sangre».

Otro tipo de creencias relacionan este fenómeno con la aparición de los llamados hombres-lobo y apuntaban que durante la Luna de Sangre vivían sus horas más intensas y resultaban mucho más difíciles de controlar.

Comenta Reporta un error