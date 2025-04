La mitad de los alumnos de Secundaria de La Rioja no ha asistido a clase

Diego Marín A. Logroño Martes, 29 de abril 2025, 12:53 | Actualizado 13:14h. Comenta Compartir

La jornada educativa en La Rioja está transcurriendo con cierta normalidad, sin que se estén registrando incidentes, con todos los centros abiertos y los servicios activos pero con una significativa tasa de ausencia de los alumnos. Según ha informado la Consejería de Educación y Empleo del Gobierno de La Rioja, el 90% de los alumnos de Infantil y Primaria han asistido a clase, mientras que en Secundaria han sido el 55%. Desde el Ejecutivo regional aseguran que el día está transcurriendo con «total normalidad», sin incidencias significativas.

En el colegio San José (Maristas) de Logroño, con más de 1.500 alumnos, indican que solo han faltado el 13,5% de los alumnos de Infantil y Primaria, mientras que en Secundaria se han ausentado el 50%. «Hemos abierto con normalidad, con presencia normal de alumnos, dentro de las circunstancias, en Infantil y Primaria, aunque no tanto en Secundaria. Vamos a trabajar en metodologías, digitalización y APPs, pero sin avanzar materia. Y tenemos todos los servicios activos, tanto el comedor como las extraescolares, para favorecer la conciliación familiar. El 100% de los profesores estamos trabajando», ha informado el director del centro, Mario Martínez. Según ha podido saber Diario La Rioja, ha llegado a haber clases de Bachillerato con solo dos alumnos, que a lo largo de la mañana han terminado por abandonar las aulas.

En el CEIP Gonzalo de Berceo de Villamediana de Iregua, con 614 alumnos, el 90% han asistido a clase. «Dentro de las circunstancias, ha sido un día normal. Estamos siguiendo las directrices de la Consejería, no se avanza materia», especificó el directo, José María Agustín, añadiendo que mantenían activos servicios como madrugadores y comedor. A última hora de la jornada del lunes hubo cierta confusión en la comunidad educativa por la jornada lectiva. En un primer momento, el viceconsejero de Educación, Universidades y Formación Profesional, Miguel Ángel Fernández Terroba, informó pasadas las 21.00 horas de que se mantendría el servicio público educativo en la región, si bien minutos después el Gobierno de La Rioja declaró el nivel 3 de emergencia, por lo que el Estado pasaba a coordinar las administración autonómica, así que quedaba invalidada la primera misiva y, más de dos horas después, después de la medianoche, se comunicó que «los centros educativos abrirán en su horario habitual para facilitar la conciliación familiar, aunque no habrá actividad lectiva».

«No se está adelantando materia»

En otros centros de La Rioja, como Escolapios en Logroño, su directora, Laura García explica que la jornada «está siendo bastante normal». Igual que en el colegio Vélez de Guevara, cuya directora, Icíar Jiménez, expone que «falta algún alumno, pero la asistencia está siendo normal». En el CEIP Nuestra Señora del Sagrario de Navarrete su director, Santiago Sierra, asegura que la presencia de escolares es del 100%. «Debemos seguir las indicaciones del Nivel 3, no se está adelantando materia y no se hacen exámenes», declara Santiago Sierra. También cuentan con todos sus alumnos en clase en el CRA Cameros Nuevo de Torrecilla en Cameros. Y en el CRA Las Cuatro Villas (Agoncillo, Ribafrecha, Arrúbal y San Román de Cameros) disfrutan de una excursión en el parque de aventura Campo Activo de Hornos de Moncalvillo. «Hemos abierto Agoncillo y Ribafrecha para las familias cuyos hijos no vinieran a la excursión, se han quedado profesores y habrá clase pero no se avanzará materia. Por lo demás, vida normal», detalla la directora, Carmen García.

Desde la Universidad de La Rioja anunciaron a última hora del lunes que el suministro eléctrico se ha restablecido en la totalidad en los edificios del campus, por lo que retomaría su actividad docente habitual este martes en su horario correspondiente en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, en la Escuela de Máster y Doctorado, así como en las Facultades de Ciencias de la Salud, Ciencias Empresariales, Ciencias Jurídicas y Sociales y Letras y de la Educación, aunque más tarde en la de Ciencia y Tecnología, es decir, en el Centro Científico Tecnológico.