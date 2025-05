El fiscal insiste en el internamiento psiquiátrico del acusado y la defensa pide la absolución

Última sesión de juicio antes de que el próximo lunes la juez entregue a los miembros del jurado el objeto del veredicto y las nueve ... partes personadas en la causa (incluido el seguro) por el atropello mortal en Haro han introducido algunos cambios en sus conclusiones definitivas, en algunos casos modificando su calificación de homicidio por asesinato. El fiscal insiste en su petición de absolución para el acusado, un vecino de Basauri (Vizcaya) de 34 años, al considerar que concurre la eximente completa de anomalía o alteración psíquica, aunque sí defiende que se imponga una medida de internamiento para su tratamiento médico en un establecimiento adecuado con un plazo máximo de 25 años.

La defensa del procesado ha introducido pequeños cambios en sus conclusiones, aunque mantiene que se dicte sentencia absolutoria al concurrir la eximente completa de alteración psíquica. En su calificación provisional reclamaba la imposición de la medida de seguridad de libertad vigilada, y ahora «entendemos que no procede esta medida». No obstante la mantiene como petición subsidiaria.

Por su parte, la acusación particular que representa a la madre y a los hermanos de la víctima ha modificado su calificación al considerar al acusado autor de un delito de asesinato consumado y cinco en grado de tentativa por los que reclama 25 años de cárcel. Tres de las cinco partes restantes personadas, que representan a las cinco personas que resultaron heridas, ha introducido la atenuante o eximente incompleta por alteración psíquica y reclaman hasta 75 años de prisión.

A lo largo de las cinco jornadas de vista oral se ha escuchado el testimonio de las víctimas, de familiares del fallecido y del acusado y de los médicos forenses que han declarado en calidad de peritos sobre el estado mental del procesado. El médico de urgencias de la uvi móvil que resultó herido detalló lo vivido aquel 4 de septiembre de 2023. Ese día, dijo, se encontraba hablando con unos compañeros en el parking del centro de salud y de repente sintió un impacto tan violento que tanto él como varios de los heridos salieron despedidos. Todos los intentos de levantarse fueron infructuosos porque tenía una pierna rota y varias lesiones en las manos. Veía salir a gente del centro de salud que acudía corriendo a asistir a los heridos y a Manuel Montoya, la víctima mortal, a la que intentaron reanimar sin éxito.

Un día después de que declararan los heridos, lo hicieron los hermanos del fallecido en el siniestro. En concreto, la hermana, en una desgarradora comparecencia, dijo: «El mismo que mató a mi hermano mató a mi padre». No había pasado ni un mes de la muerte de Manuel Montoya y su padre se cayó por las escaleras. Cuando le preguntaban qué le había pasado, él contestaba: «Me he acordado de mi hijo y he perdido el equilibrio». «De ahí ya no salió».

La madre del acusado, un vecino de Basauri de 34 años, pidió «mil perdones a la familia de Montoya en nombre de mi familia y de mi hijo, y a los lesionados también». «Eso no lo hizo mi hijo, lo hizo su enfermedad, maldita su enfermedad, no él, él no haría daño a nadie en este mundo», dijo.