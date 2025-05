«El mismo que mató a mi hermano mató a mi padre», declara la hermana de la víctima mortal

La segunda jornada de juicio contra el acusado de arrollar con su coche a seis personas en Haro, causando la muerte a una de ellas ... , ha arrancado este martes con la desgarradora declaración de los hermanos de la víctima mortal Manuel Montoya, un joven de 32 años, de Santurde de Rioja, que en el momento del suceso vivía en Vitoria junto a su novia.

La primera en comparecer ha sido la hermana y durante su declaración ha recordado lo ocurrido la noche del 4 de septiembre de 2023. Estaba en casa, a punto de acostarse, cuando le llamó su madre que residía en Santurde. Había escuchado «algo» de un accidente en Haro y no conseguía ponerse en contacto con su hijo. «Le dije: no te preocupes. Llamé al 112 y lo único que me dijeron: ¿Estás con tu madre? Vete con ella». Una vez en casa de su madre, volvió a llamar al 112 y cuando hablaba con ellos «vino mi hija y me comentó: 'mamá, viene una ambulancia'. Salí a la puerta de la calle y dije: 'No me lo digas, no, no quiero, no voy a escuchar lo que me vas a decir'». A partir de ese momento, de lo que ocurrió después aquella noche, tiene muchas lagunas. Se sentó en las escaleras y todo le parecía imposible.

Dos meses y dos días después del atropello, su padre falleció. «El mismo que mató a mi hermano mató a mi padre», ha expresado con la voz entrecortada. No había pasado ni un mes de la muerte de Manuel Montoya y su padre se cayó por las escaleras. Cuando le preguntaban qué le había pasado, él contestaba: «Me he acordado de mi hijo y he perdido el equilibrio». «De ahí ya no salió», ha relatado la hermana, quien continúa desde entonces en tratamiento psicológico y psiquiátrico.

El hermano, a preguntas de su abogada, también ha contado lo que recuerda de aquella noche. No podía dormir, «no sé qué tenía en el cuerpo» y por un grupo de wasap de la «cuadrilla» alguien dijo que había habido un accidente en Haro. Llamó a su hermano, pero no le cogía, le colgaban contantemente, así que se trasladó a Haro, al centro de salud. Allí le preguntó al celador por su hermano «me enganchó del brazo, también vino uno de Protección Civil, me sujeraton y me llevaron hasta la puerta. Allí la psicóloga de Cruz Roja me dijo que mi hermano había fallecido». Desde entonces, «todas las noches me despierto y me acuerdo de mi hermano».

La Fiscalía solicita la absolución del autor del atropello mortal en Haro el 4 de septiembre de 2023 al considerar la eximente completa de anomalía o alteración psíquica, aunque sí defiende que se imponga una medida de internamiento «para tratamiento médico en establecimiento adecuado al tipo de anomalía o alteración psíquica con un plazo máximo de 25 años».