La alumna calagurritana posa con el velo puesto delante del IES Duques de Nájera. JUAN MARÍN

«Estudio en Logroño porque en los IES de Calahorra no puedo llevar velo»

Una exalumna del Quintiliano decide continuar su formación en la capital al no permitirse el hiyab en los institutos calagurritanos

Isabel Álvarez

Isabel Álvarez

Calahorra

Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:39

Ninguno de los dos institutos públicos de Calahorra, ni el IES Quintiliano ni el IES Valle del Cidacos, permite que el alumnado acceda a sus ... instalaciones con la cabeza cubierta, lo que impide a las alumnas musulmanas acudir a clase con velo. La normativa lleva años aplicándose sin que haya levantado la polémica generada en este comienzo de curso en el IES Sagasta, lo que no significa que las escolares afectadas estén de acuerdo. Se acepta porque nadie quiere «problemas», pero también se ve como una norma «injusta» y que atenta contra «el derecho que tiene cada uno a practicar su religión». Así se expresa una exalumna del IES Quintiliano, practicante del Islam, que el pasado curso estudió Bachillerato.

