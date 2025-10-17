LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Eduardo Sáenz de Cabezón, Premio Impronta de los Lectores 2025. Irene Jadraque/Sadé Visual
Eduardo Sáenz de Cabezón | Divulgador y profesor de la UR

«Poner unas gafas científicas a la realidad nos hace verla mejor»

El logroñés se apoya en formatos tan diversos como las redes sociales, la televisión o los monólogos para hacer llegar a la sociedad sus conocimientos matemáticos de forma divertida y cercana

Iñaki García

Iñaki García

Logroño

Viernes, 17 de octubre 2025, 19:01

Comenta

Definir a Eduardo Sáenz de Cabezón dentro de un único ámbito laboral resulta complicado. Es divulgador científico, no hay duda, pero alcanza ese objetivo mientras ... da clases en la Universidad de La Rioja, mientras presenta un programa de televisión y mientras crea un vídeo para YouTube. También participa en monólogos científicos y todo ello lo afronta con un único objetivo: hacer llegar las matemáticas y la ciencia a la sociedad de un modo divertido y que resulte atractivo. Y han sido los propios ciudadanos los que han decidido premiar ese esfuerzo con el Impronta de los Lectores 2025.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Por La Rioja estrena sede y abre un nuevo ciclo «con una dirección más marcada»
  2. 2 «Me inmovilizaron con correas porque nadie podía quedarse conmigo en el hospital»
  3. 3 Un error en el envío de un correo electrónico revela la investigación a un sacerdote por conductas sexuales inmorales
  4. 4 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  5. 5 El crimen de Los Lirios, a las puertas de ser juzgado, cinco años después
  6. 6 Trabajo, talento y compromiso
  7. 7 «El dinero me encanta; me voy a gastar el millón con mucha alegría»
  8. 8

    La falta de un profesor en el grado de Obras del Batalla de Clavijo de Logroño «paraliza» al alumnado
  9. 9

    Avanzare crece con la compra de Plásticos Karey, invierte diez millones y creará 30 empleos
  10. 10 Manuel Ruiz Hernández, premiado por su esfuerzo, conocimiento y trabajo continuo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja «Poner unas gafas científicas a la realidad nos hace verla mejor»

«Poner unas gafas científicas a la realidad nos hace verla mejor»