Manuel Ruiz Hernández, premiado por su esfuerzo, conocimiento y trabajo continuo

El eminente enólogo y columnista de Diario LA RIOJA ha recibido el galardón en la gala de los Premios Impronta

La Rioja

Jueves, 16 de octubre 2025, 21:26

Comenta

Manuel Ruiz Hernández, nacido en Madrid pero «riojano por elección», ha sido distinguido con el Premio Impronta del Año en la gala de entrega de los galardones de Diario LA RIOJA que se ha celebrado esta tarde en Bodegas Franco Españolas. Su trayectoria y su incesante y actual actividad investigadora y divulgadora le han hecho merecedor de obtener una reproducción a tamaño real de una icnita original del yacimiento de Los Cayos de Cornago, obra del escultor Antonio Olarte.

Junto a este eminente enólogo y columnista del periódico, tamién han sido reconocidos el matemático, divulgador y profesor Eduardo Sáenz de Cabezón, con el Impronta de los Lectores; y el cantautor y escritor Jesús Vicente Aguirre, con el Impronta a la Trayectoria.

