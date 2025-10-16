Eduardo Sáenz de Cabezón, distinguido por la audiencia de Diario LA RIOJA

La Rioja Jueves, 16 de octubre 2025, 21:26 Comenta Compartir

Diario LA RIOJA ha celebrado este jueves la gala de entrega de sus galardones a la Trayectoria, del Año y de los Lectores. Este último ha recaído en el matemático, divulgador y docente Eduardo Saénz de Cabezón. Él ha sido el elegido por nuestra audiencia entre diez propuestas.

En el evento, también han sido distinguidos el cantautor y escritor Jesús Vicente Aguirre con el Impronta a la Trayectoria; y Manuel Ruiz Hernández, con el Impronta del Año, que reconoce no sólo su trayectoria, sino también su incesante y actual actividad investigadora y divulgadora. Los tres son riojanos que pisan fuerte y dejan huella.