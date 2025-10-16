LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Impronta a la Trayectoria

Jesús Vicente Aguirre, galardonado por toda una vida con propósitos

El cantautor y escritor ha sido distinguido por su trabajo personal, historia y compromiso, entre otros

La Rioja

Jueves, 16 de octubre 2025, 21:26

Comenta

Jesús Vicente Aguirre se ha hecho en la tarde de este jueves con el Premio Impronta a la Trayectoria en la gala de entrega de los galardones de Diario LA RIOJA. El cantautor y escritor ha sido distinguido, entre otros motivos, por su trabajo personal, historia y compromiso.

En el evento, también han sido reconocidos el matemático, divulgador y profesor Eduardo Sáenz de Cabezón, con el Impronta de los Lectores; y Manuel Ruiz Hernández, con el Impronta del Año, que reconoce no sólo su trayectoria, sino también su incesante y actual actividad investigadora y divulgadora. Los tres son riojanos que dejan huella.

