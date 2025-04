Domíguez achaca la escasa actividad comunicativa del SOS ante la emergencia a «problemas con la telefonía»

Alberto Gil Logroño Martes, 29 de abril 2025, 13:00 Comenta Compartir

La incidencia del apagón en La Rioja está dando sus últimos coletazos, ya que la normalidad está prácticamente recuperada al 100%. El consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno de Capellán, Alfonso Domínguez, acaba de dar cuenta tras la reunión semanal del Ejecutivo de las principales incidencias que el apagón tuvo en la región.

Domínguez informó también de la gestión seguida por su propio Ejecutivo, incluido el SOS 112, que ofreció información con cuentagotas a la ciudadanía sobre cómo actuar en una situación de emergencia que concluyó, a partir de las 22 horas, con la declaración del nivel 3 y, por tanto, la cesión al Ministerio de la Interior de la competencia para la gestión de la crisis: «Yo mismo estaba en la sala de CECOP (centro de emergencias) y se enviaron varias recomendaciones del SOS 112. Otra cuestión es que algunos dispositivos no actualizaran la información porque la red de telefonía y comunicaciones era una de las más afectadas, pero fue fluyendo».

Según consta hoy en la web del Gobierno riojano, el SOS Rioja despachó las comunicaciones de emergencia con cinco comentarios desde las 12.45, el primero advirtiendo del apagón generalizado en toda España, hasta las 0.30 de la madrugada de hoy, con el último informando de la declaración del nivel 3, y entre medias sin apenas recomendaciones para la ciudadanía sobre cómo actuar en estos casos y cómo se encontraban servicios básicos de comunicaciones, hospitales, etc.

De hecho, hubo momentos de desconcierto, especialmente a nivel educativo, ya que la Consejería de Capellán informó ya pasadas las 9 de la noche de que el día siguiente [por hoy] habría clase normal y, pasada la medianoche (la declaración de nivel 3 había sido a las 22 horas), de que no abrirían los colegios, pero no de forma lectiva. Es decir, sin clase real: «Cuando se informó por primera vez todavía estábamos en nivel 2, y luego fue el Gobierno de España, ya con nivel 3, quien declaró el día no lectivo pero con colegios abiertos y así informamos a los padres a través del Racima», indicó el consejero a preguntas de los periodistas.

Dominguez justificó asimismo la declaración del nivel 3 a las 22.00 horas, cuando varias comunidades autónomas ya lo habían decretado con varias horas de antelación, en «cuestiones estrictamente técnicas»: «La incidencia fue provocada por un fallo a nivel nacional y en una empresa semipública, con lo que la información del suceso y sus consecuencias es competencia de la Administración del Estado». «Además -añadió consejero-, aún no teníamos restablecido el suministro en muchos pueblos completos, con una preocupación especial en Calahorra, Cervera y su comarca, incluso para el cierre de puertas de comercios por seguridad y también había incluso riesgos de abastecimiento de agua potable».

A preguntas de los periodistas, Domínguez concretó que «Santo Domingo, Alfaro y la pedanía de Valverde (Cervera)» eran los municipios en riesgo de quedarse sin agua potable e insistió en calificar la gestión de la crisis de «estrictamente profesional y basada en criterios técnicos».