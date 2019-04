Las cabeceras apuestan al rojo Solo Santo Domingo, por cuarenta papeletas, se ha decantado por los populares MAITE MAYAYO Logroño Martes, 30 abril 2019, 14:04

Las cabeceras de comarcan han virado hacia el rojo. Solo Santo Domingo de la Calzada, y por poco, ha apostado a los azules (contra su tradición). Los pueblos riojanos, los más grandes, han seguido la senda nacional y la confianza se ha inclinado hacia el PSOE. En algunos casos las papeletas han marcado hitos tanto de uno como de otro color. Un par de ejemplos: el PP ha naufragado en Calahorra, su bastión histórico, y el PSOE se hace fuerte en Arnedo. Los políticos de las cabeceras han puesto ya la vista en la cita del 26M y la cautela tiende a presidir sus reflexiones porque -avisan- las urnas pueden volver a dar un vuelco o consolidar lo visto el domingo. Si el análisis se dirige a los bloques, el de las derechas -defienden- ganaría de calle en buena parte de los territorios porque en las municipales la suma sí tendría el reflejo que ahora no han tenido.

Con los datos de ayer, el PP triunfa en 95 localidades, por delante del PSOE que se queda con 73 pero, muy a tener en cuenta, los azules han perdido 67 municipios respecto a lo que salió de las urnas en los comicios de junio del 2016 (entre ellos, todas las cabeceras de comarca a excepción de Santo Domingo). Y también han restado fuerzas en grandes núcleos como Pradejón, Rincón de Soto, Aldeanueva, Que, Ezcaray, Lardero, Villamediana, Alberite, San Asensio...

En el mapa regional avanza el PSOE y eso provoca imágenes hasta ahora inéditas e históricas, como el descalabro de los populares en Calahorra, donde hacía 28 años que los socialistas no ganaban una convocatoria electoral (informa I. Álvarez) y en Haro, donde la lista azul ha cosechado los peores resultados de su historia (informa O. San Juan). No obstante, en valores absolutos, Calahorra habría votado 'derechas': la suma de PP, Cs y Vox adelantaría al bloque PSOE-UP (7.083 por casi los 5.000 votos). No ocurre lo mismo en el caso de Haro donde la delantera la tomaría PSOE-UP (3.054 votos por 2.927).

Otro punto de interés ha sido Arnedo donde la izquierda vuelve a recuperar su hegemonía perdida. El PP se ha dejado en esta contienda mil votos respecto al 2016 (suma 1.858) frente a los 3.120 del PSOE que venía de 2.494 en la anterior cita. En Alfaro -como recoge E. Pascual- ha ganado el PSOE con 1.806 apoyos (400 más que en el 2016 pero mil menos que los acostumbrados hace una docena de años). Aquí serán clave hacia dónde se decanten los 1.279 votos que suman Ciudadanos y Vox y que no presentan candidatos el 26M. En Cervera, informa S. Sainz, el PSOE ha llegado a los 600 votos y hace que el PP pierda su mayoría y casi un tercio de su electorado.

Nájera, donde el voto tradicionalmente ha sido popular, recuerda F. Domínguez, en esta ocasión se ha inclinado por el PSOE (1.392 por 1.245 del PP) pero, por el contrario, la comarca ha seguido mayoritariamente fiel a las siglas populares. El contrapunto a la cita electoral del domingo vino de la mano de Santo Domingo donde el PP tomó la delantera al PSOE por unas exiguas pero definitivas 40 papeletas (1.071 por 1.031). En cuanto al entorno metropolitano de Logroño, Lardero, Villamediana, Fuenmayor y Navarrete han firmado en rojo. Y Torremontalbo ha sido el único pueblo riojano donde VOX ha sido la primera fuerza (4 sufragios por los 2 del PP y 1 del PSOE).