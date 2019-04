El PSOE augura resultados «aún mejores» en mayo y el PP confía recuperar votos Votaciones en el pabellón del colegio Aurelio Prudencio, este domingo, en Calahorra. :: i.á. Los socialistas se apuntalan como fuerza mayoritaria para las elecciones locales con la pérdida del PP de más de 2.000 votantes ISABEL ÁLVAREZ Calahorra Martes, 30 abril 2019, 13:38

Si el vuelco hacia el socialismo ha sido histórico en La Rioja, en el caso de Calahorra ha marcado un hito. Hasta el pasado domingo hacía 28 años que el PSOE no ganaba una convocatoria electoral (ni generales ni autonómicas ni europeas) en la ciudad bimilenaria, que ha sido uno de los bastiones del Partido Popular en la región.

El PSOE ganó el domingo con un aumento considerable de apoyos, mientras que el PP cayó estrepitosamente con una pérdida de votos significativa. Los socialistas consiguieron en estas elecciones 3.663 votos, un total de 952 más que en el año 2016 (2.711 votos). La victoria se celebró especialmente en la sede del partido de la calle del Sol, donde las bases más jóvenes se mostraban ilusionadas por vivir este momento crucial en la historia del socialismo calagurritano y que los militantes más veteranos llevaban casi tres décadas esperando. «Nuestra valoración es muy positiva. Es la primera vez que ganamos unas elecciones en Calahorra desde hace 28 años (en 1991) y anoche - por el domingo- fue una noche histórica», destacaba ayer la portavoz del PSOE y candidata a la Alcaldía calagurritana, Elisa Garrido. Al mismo tiempo la líder municipal de los socialistas resaltaba la debacle de los 'populares' en el que hasta ahora ha sido uno de sus feudos: «El PP en Calahorra ha perdido la mitad de sus votantes del 2016». Es por ello que Garrido vaticina que dentro de un mes, en las elecciones a los ayuntamientos y al Parlamento de La Rioja, «los resultados aún van a ser mejores para el Partido Socialista y peores para el Partido Popular».

El PP encabezado en Calahorra por Luis Martínez-Portillo ha perdido 2.116 votantes. Así, de los 5.324 votos que recibió en el 2016 ha pasado a los 3.208. Para el alcalde y candidato popular a la Alcaldía el resultado es consecuencia clara de la división de la ideología de derecha en el país. «El espacio que durante muchos años ha ocupado el Partido Popular en España se ha fragmentado con la presencia de Ciudadanos y de Vox. Sin ninguna duda esto lo que ha supuesto es que todos los votos que tenía el PP se hayan repartido entre estos dos partidos. ¿Y esto a quién beneficia? Evidentemente que al PSOE, que ha contado también con el beneficio de la bajada de votos de Unidas Podemos», sostiene Martínez- Portillo.

A pesar de los malos resultados, el candidato popular confía en recuperar votos de cara a las elecciones locales del mes de mayo. «Ahora nos enfrentaremos a una nueva cita electoral, en la que los resultados no van a ser radicalmente distintos, pero confío en que esos resultados no sean extrapolables al cien por cien, y que los votantes valoren en Calahorra la gestión que ha hecho el PP en los últimos años y la lista inmejorable que hemos presentado», señala Martínez-Portillo. Es por ello que apela al voto útil y la «confianza» en el PP, porque «ya hemos visto que las 'apuestas' conllevan a que quien gobierne no sea un partido de centro derecha sino el PSOE».

Junto con el Partido Socialista otro de los beneficiados en las urnas ha sido Ciudadanos, que ha recibido 2.489 votos frente a los 1.790 del 2016, lo se traduce en 699 votantes nuevos. La concejala y candidata de Cs en la lista al Senado, Cristina Moreno, que no ha conseguido escaño, se mostraba ayer muy optimista con los resultados. Al igual que el PSOE también, Cs vaticina un aumento de votos en las elecciones municipales: «Estamos muy contentos. Hemos aumentado en votos, por lo que seguramente en las próximas elecciones sacaremos más concejales».

La cuarta fuerza más votada en Calahorra ha sido Vox con 1.386 votos, mientras que Unidas Podemos ha salido perjudicada. En concreto, los 1.693 votos que recabó en el año 2016 se han visto reducidos a un total de 1.266; 427 votantes menos. Por último, el Partido Riojano tan sólo ha conseguido 95 votos.