Balance de las fiestas de Calahorra: «Entre todos hemos conseguido que hayan sido un éxito» El Ayuntamiento, que «condena y lamenta» el apuñalamiento a un menor el domingo, considera que pese a este suceso los festejos se han celebrado con «normalidad y seguridad»

Isabel Álvarez Calahorra Martes, 2 de septiembre 2025, 14:55 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Calahorra hace un balance «muy positivo» de las fiestas patronales en honor a San Emeterio y San Celedonio, que «han vuelto a reunir a miles de calagurritanos y visitantes en torno a la tradición, la convivencia, la devoción y la diversión», destaca en una nota de prensa.

Durante los siete días de fiesta se han desarrollado más de 350 actos para todas las edades, como conciertos, degustaciones, espectáculos infantiles, fuegos artificiales... Y entre los actos más multitudinarios, el Consistorio señala «el chupinazo, el concierto de la orquesta Panorama, las capeas, la procesión en honor a los santos patronos de la ciudad, el correfoc, los fuegos artificiales, las funciones de Gorgorito, la traca final y la corrida de toros del 31 de agosto«.

De esta manera, la concejala de Festejos, Raquel Moral, subraya que «entre todos hemos conseguido que las fiestas hayan sido un éxito y se hayan consolidado como referente cultural, además de reforzar la identidad local y el orgullo por la ciudad».

De otro lado, el 28 de agosto el teatro Ideal colgó el cartel de no hay billetes para ver la obra 'La noche es comedia' en la que actuaron Nacho Guerreros, Macarena Gómez, Miki Dkai, Xavier Deltell. Para las otras dos obras del ciclo de teatro de fiestas se vendieron 698 localidades. Además, unas 1.500 personas, entre niños y sus familiares, siguieron las aventuras de Gorgorito, mientras que las actuaciones musicales programadas por el Ayuntamiento en la Plaza del Raso congregaron a unos 10.000 ciudadanos.

Por otra parte, al concierto de la orquesta gallega Panorama asistieron alrededor 10.000 personas, más público que en 2024, y la plaza de toros se llenó prácticamente todos los días durante las capeas. También, según el Ayuntamiento, la « feria taurina registró un aumento de afluencia respecto al año pasado». En cuanto a las degustaciones ofrecidas por las peñas, el club taurino, asociaciones y el Ayuntamiento se repartieron todas las raciones preparadas y el número de participantes en los concursos convocados durante las fiestas también se incrementó este año.

«Todas las citas incluidas en el programa de fiestas se han desarrollado con normalidad y éxito, excepto el espectáculo de Bullfighter y el concurso de fútbol vaca que se suspendieron debido a la lluvia«, apunta el Ayuntamiento.

Seguridad

En relación al dispositivo especial de seguridad, que se activó del 25 de agosto al 31 de agosto, el Ayuntamiento indica que «ha permitido que las fiestas transcurrieran sin incidentes de relevancia, excepto el suceso ocurrido el 1 de septiembre tras la traca final«. Un suceso que »condena y lamenta profundamente«. A pesar de este episodio violento, »toda la semana ha habido más presencia policial y de guardias civiles en las calles de Calahorra y, sobre todo, en los actos más multitudinarios celebrándose con total normalidad y seguridad«. De hecho, se pone en valor que el día del chupinazo »no se produjo ningún robo y los itinerarios nocturnos seguros que llevaron a cabo la agrupación calagurritana de voluntarios de Protección Civil y Policía Local se realizaron sin incidencias«.

Es por ello que el Ayuntamiento de Calahorra quiere agradecer a la Policía Local, la Guardia Civil y a la agrupación calagurritana de voluntarios de Protección Civil «su profesionalidad y la magnífica labor que han desarrollado esta semana para garantizar que las celebraciones se desarrollaran de manera segura, permitiendo que vecinos y visitantes disfrutaran de todas las actividades».

También, da las gracias a las peñas locales y al club taurino, «cuyo papel ha sido fundamental para el éxito de estas fiestas patronales de verano». Por último, agradece «a todas personas que han trabajado como los operarios del parque municipal de obras y servicios para que todos los actos programados se hayan podido celebrar y a todos los colaboradores que aparecen en el programa, así como a todas las personas que han asistido a las actividades». «Entre todos se ha conseguido que sean las mejores fiestas un año más», concluye el Ayuntamiento.