Calahorra procesiona a sus patronos

Calahorra celebra hoy el día grande de sus fiestas sacando en procesión a sus patronos, los santos Emeterio y Celedonio. Desde la catedral, en el lugar donde sufrieron su martirio, ha partido la comitiva con las urnas con las reliquias de ambos santos. Este año la salida ha tenido un 'toque' especial. El de la Asociación de Campaneros de La Rioja, que se ha desplazado hasta el templo para voltear las campanas de su torre y anunciar el día grande en las fiestas calagurritanas.

Durante su transcurso, los servicios sanitarios y la Policía Local han tenido que intervenir ante una indisposición de una persona mayor en la plaza del Raso. Esto ha provocado que la procesión se parase hasta que la ambulancia se ha llevado al afectado.

Momento en el que los recursos sanitarios han tenido que atender a una persona mayor por una indisposición. I.Á.

Por otro lado, la cofradía de los Santos Mártires permite en la fiesta del 31 de agosto que devotos que no sean cofrades puedan trabar en la procesión. Así, en la de este domingo una cuadrilla de amigos de la quinta de 1980 lleva a hombros las reliquias de los santos. Entre ellos, se encuentran Santi Hucha, Pablo Cascante, Javier Herreros, Javier Vega, Rafa Moreno, Alberto Bolado, Jesús Cascante, Felix Jiménez y Alonso Ona. Tras recorrer el casco antiguo y pasar por las iglesias de Santiago, San Andrés y San Francisco, de nuevo en la catedral el obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño, Santos Montoya, oficiará la misa mayor. La eucaristía se va a retransmitir además por el canal de YouTube de la diocesis.

