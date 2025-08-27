La lluvia se cobra su primera 'víctima' en las fiestas: se suspende el fútbol vaca y el bullfighter

CalahorraLa lluvia se cobra su primera 'víctima' en las fiestas: se suspende el fútbol vaca y el bullfighter
El importe de las entradas se devolverá en la taquilla de la plaza de toros
Calahorra
Miércoles, 27 de agosto 2025, 17:47
Se veía venir. Y eso que está mañana el encierro de reses bravas se ha librado al caer solo una chaparrada. Sin embargo, la lluvia de la que hablaban los pronósticos para esta tarde ha cogido más fuerza y ha obligado a suspender el espectáculo de bullfighter y fútbol vaca previsto en el coso calagurritano dentro del programa de fiestas. Ambas citas estaban programadas a las seis de la tarde.
La empresa organizadora de los espectáculos ha pedido disculpa por las molestias que hayan podido ocasionarse y ha explicado que no podían garantizarse las medidas de seguridad necesarias para la celebración del evento.
Quienes hubieran adquirido entradas pueden acercarse a la taquilla de la plaza de toros, donde se procederá a la devolución del importe de las mismas.
