Urgente Apuñalan a un joven con un destornillador tras el fin de las fiestas de Calahorra
Restos de sangre tras el apuñalamiento producido con un destornillador en el quiosco del paseo del Mercadal de Calahorra. Sanda Sainz

Apuñalan a un joven con un destornillador tras el fin de las fiestas de Calahorra

El suceso se produjo en el quiosco del paseo del Mercadal, en pleno centro de la localidad, tras el Entierro de la Cuba

Sanda Sainz
Isabel Álvarez

Sanda Sainz e Isabel Álvarez

Calahorra

Lunes, 1 de septiembre 2025, 08:44

Justo después del Entierro de la Cuba celebrado este domingo en Calahorra, ocurrió un trágico incidente: un joven fue apuñalado pasada la medianoche con un destornillador en el quiosco del paseo Mercadal.

Al parecer, según ha podido saber Diario LA RIOJA, tanto el agresor como la víctima habían tenido un enfrentamiento/discusión el día anterior.

En esta zona, situada en pleno centro de la citada localidad, aún quedan restos de sangre, aunque no muy grandes. Por el momento no han trascendido más detalles de lo sucedido.

En actualización

La redacción de LA RIOJA trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.

Te puede interesar

