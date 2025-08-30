La orquesta Panorama arrasa en Calahorra ante 10.000 personas Durante más de tres horas ofreció un espectáculo audiovisual con música de todos los estilos

La orquesta gallega Panorama actuó la noche del viernes en el aparcamiento del silo de Calahorra por segundo año consecutivo, en las fiestas patronales de San Emeterio y San Celedonio.

Si en 2024 la organización estimó la asistencia en unas 8.000 personas, ayer todavía aumento esta cifra hasta llegar a una cantidad cercana a los 10.000 asistentes que llenaban la zona asfaltada y también los aledaños, en la Avenida de Valvanera.

En su gira 'Epic Tour 2025' recorre todo el país con gran éxito de asistencia, no en vano la Panorama está considerada la mejor orquesta de España. Durante más de tres horas ofrece un espectáculo frenético donde el ritmo, baile, la música, los efectos visuales y la interactuación con el público suponen su base. Para ello cuentan con 20 artistas en el escenario (cantantes, instrumentistas, bailarines, acróbatas...), un montaje con plataformas, pantallas audiovisuales y un potente equipo de luces y sonido.

En la noche calagurritana se escucharon temas de todos los estilos, desde el pop hasta la música melódica, el reguetón, electrolatino y rock, entre otros, para cantar, bailar y disfrutar con canciones actuales y otras clásicas de diferentes décadas. Todo ello en un gran escenario, con plataformas, constantes juegos de luces y cambios de vestuario, llamaradas, confetis e incluso fuegos artificiales.

El cantante y director de la orquesta, Lito Garrido, agradeció al Ayuntamiento de Calahorra y a Bravo Programaciones Artísticas haber apostado por segundo año por la Panorama y también dio las gracias a la gente que llenaba el recinto.

El espectáculo destaca por su producción con un escenario para el que la Panorama utiliza cinco camiones, que dispone de más de 400 metros cuadrados de pantallas, más de 350 cabezas móviles de iluminación y 120.000 w. de sonido.

Desde la intro, con una puesta en escena basada en la antigua Roma, los artistas no pararon ni un minuto, con un ritmo frenético que sólo se relajó en los momentos en los que actuaron sentados al borde del escenario.

