«Queremos que los nuevos alumnos tengan claro que aquí sí se les escucha»

Para Marcos Latorre este es su primer inicio de curso al frente del Consejo de Estudiantes de la Universidad de La Rioja. Afirma que está ... siendo como un comienzo más, salvo por las entrevistas que le solicitan, y espera que los alumnos del centro público, tanto los nuevos como los veteranos, tomen conciencia de que el organismo que preside está a su disposición para ayudarles «en todo lo que necesiten».

- ¿Cómo afronta este curso?

- Con muchísima ilusión y esperando a que los estudiantes me guíen en cuanto a mis tareas como presidente. Me comprometí cuando salí elegido a mantener una actitud de escucha activa y en eso es en lo que me voy a basar, en escuchar cuáles son sus inquietudes y sus problemas. Mi intención es convertirme en el primer defensor de sus derechos.

- Más de 1.800 alumnos (1.070 de grado) arrancan este año sus clases en la UR. ¿Qué necesitan estos estudiantes por parte de la Universidad?

- Han de tener claro que aquí sí que se escucha la voz de los estudiantes. La Universidad tienen que hacerles ver que están en un centro educativo que es como para presumir de él. Les diría que no consideren a esta universidad como una universidad de segunda. Es de primera: la calidad docente es muy buena y cuenta con una elevada tasa de empleabilidad. Además, es una universidad que se centra mucho en los estudiantes. Por todo eso, les pediría que tuvieran confianza en la UR, principalmente.

- ¿Los estudiantes se sienten respaldados por la Universidad?

- Creo que se van dando cuenta conforme va pasando el tiempo. Al llegar, proceden de institutos muy diferentes y, cuando se asientan, se percatan de lo que supone estar aquí. A partir de ahí, se dan cuenta de que están en un lugar que funciona bien, en el que la docencia es buena y en el que se encuentra trabajo después de acabar. Como digo, es algo que van descubriendo con el tiempo.

- Que surjan dudas y preguntas es algo normal en un comienzo de curso, ¿cuáles son las que más se están repitiendo este año?

- Al principio, nos preguntan sobre todo cuáles son los grupos de novatadas, que es una de las formas que utilizan para hacer comunidad en estos primeros días. Más allá de eso, no hay demasiadas preguntas porque son jóvenes que llevan preparándose un año, durante segundo de Bachillerato, para este momento. Saben perfectamente cómo tienen que hacer la inscripción y será a partir de ahora cuando nos comiencen a llegar una serie de apreciaciones para intentar mejorar y nosotros trataremos de responderlas con claridad.

- Y más allá de preguntas, ¿qué necesidades más recurrentes se encuentran?

- Primero, saber dónde está todo. Ubicarse en el campus y conocer cuáles son los canales de los que disponen para comunicarse con los profesores, para presentar quejas o para ponerse en contacto con el Consejo de Estudiantes o con cualquier otro organismo que vela por sus intereses. Para ello contamos con el Programa Mentor en el que alumnos de cursos superiores ayudan a los nuevos en ese proceso de ubicarse.

Relación entre organismos «Solo podemos obtener algo positivo para los estudiantes si vamos de la mano del Consejo Rectoral»

- Una de las preocupaciones mayoritarias es la vivienda: dónde encontrar un piso, a qué precio... ¿Han tenido muchas consultas al respecto?

- No, aunque somos conscientes de los serios problemas que tienen los estudiantes cuando vienen aquí. Sigue habiendo serios problemas de alquiler, algo que es generalizado en toda España.

- Tanto usted como la rectora se han estrenado en sus puestos hace poco. ¿Cómo está siendo la comunicación entre ambas partes?

- Me comprometí desde el principio a tener un diálogo constante con el equipo rectoral. No podemos optar por el rupturismo entre instituciones; siempre debemos apostar por el respeto institucional entre ambas partes. Creo, de un modo muy firme, que solo podemos obtener algo positivo si vamos de la mano del Consejo Rectoral. Desde el rupturismo solo se consigue fragmentar a los estudiantes.

- ¿Los estudiantes se sienten escuchados por el Consejo Rectoral?

- No es que piense que se nos tiene en cuenta, sino que realmente es así. No obstante, desde todos los organismos de la UR les hemos recordado a los alumnos que nos tienen aquí, que les escuchamos. El Consejo de Estudiantes es un lugar en el que se sentirán apoyados ante cualquier problema que se les presente.

Novatadas «Se han de hacer siempre desde el respeto y el cuidado, tanto de las personas como del entorno»

- ¿Y están comprometidos con todo lo que implica la llamada vida universitaria?

- Que la universidad forme parte de ellos es una consecuencia de que ellos mismos sean una comunidad. Desde el Consejo tenemos por objetivo promover que el estudiante de la UR se vea como parte de una comunidad y a partir de ahí se sentirá orgulloso de todos sus miembros y de la institución. De este modo, estarán mucho más comprometidos, propondrán ideas, alzarán la voz ante aquello que nos les guste y nos ayudarán a las diferentes instituciones.

- Antes ha hecho referencia a las novatadas. Están prohibidas en el campus, pero se hacen fuera. ¿Qué opinión le merecen?

- Las novatadas se han de hacer siempre desde el respeto y el cuidado. Se ha de respetar tanto a las personas como el medio. No se puede ensuciar nada, hay que tener cuidado con el alcohol y no se puede obligar a nadie a hacer algo que no quiera. Las novatadas se hacen y nosotros no las podemos prohibir, pero sí fomentar el respeto.

- ¿Qué mensaje final les lanzaría a los estudiantes de la UR?

- Que estamos aquí. Que para cualquier cosa que les surja acudan a nosotros e intentaremos apoyarles lo máximo posible.