Eva Sanz, junto a Juan Carlos Ayala, receptor este viernes de la Medalla de Honor de la Universidad de La Rioja. Justo Rodríguez

El mensaje de la rectora de la UR en el inicio del curso: «No nos conformamos»

Eva Sanz Arazuri ha vivido su primer acto solemne de apertura del curso y ha entregado la Medalla de Honor de la entidad a su predecesor en el puesto, Juan Carlos Ayala

Iñaki García

Iñaki García

Logroño

Viernes, 5 de septiembre 2025, 14:28

Más allá del anuncio de Gonzalo Capellán de la licitación del proyecto del nuevo edificio de Medicina por 1,88 millones de euros, el acto ... solemne del nuevo curso de la Universidad de La Rioja ha dejado otros momentos interesantes como el primer discurso de bienvenida de Eva Sanz Arazuri, la lección magistral a cargo de María Trinidad Herrero Ezquerro o la entrega de la Medalla de Honor del centro educativo al rector saliente, Juan Carlos Ayala.

