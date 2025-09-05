El mensaje de la rectora de la UR en el inicio del curso: «No nos conformamos»

Más allá del anuncio de Gonzalo Capellán de la licitación del proyecto del nuevo edificio de Medicina por 1,88 millones de euros, el acto ... solemne del nuevo curso de la Universidad de La Rioja ha dejado otros momentos interesantes como el primer discurso de bienvenida de Eva Sanz Arazuri, la lección magistral a cargo de María Trinidad Herrero Ezquerro o la entrega de la Medalla de Honor del centro educativo al rector saliente, Juan Carlos Ayala.

Así, por ejemplo, Sanz Arazuri ha aprovechado la ocasión para mandar un mensaje claro y conciso sobre el futuro de la Universidad de La Rioja. «No nos conformamos, ha recalcado tras destacar que la UR es la segunda universidad pública con menjor inserción laboral de sus titulados de grado y máster, según un informe elaborado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. En él se destaca que el 86,63 de los graduados de la UR está trabajando y afiliado a la Seguridad Social cuatro años después de completar sus estudios. Un dato situado »muy por encima de la media estatal«, tal y como ha recalcado Sanz. »Queremos seguir contribuyendo a su mejora aumentando la empeabilidad de nuestro estudiantado«, ha remarcado.

Además, la rectora ha querido destacar en su discurso la apuesta que la UR realiza en herramientas como las microcredenciales: acciones formativas de corta duración diseñadas para la adquisición de competencias específicas que se reconocen mediante una acreditación universitaria verificable con validez en Europa. «Este curso va a ser el año de su despliegue, expansión y consolidación», ha afirmado Sanz. «Son la formación del futuro», ha añadido.

De igual manera, ha enumerado otros de los pilares sobre los que se estructura la Universidad de La Rioja del presente y del futuro. Entre otras, ha citado la Casa de las Lenguas, la Universidad de la Experiencia, el programa UR Talent o la alianza EU-Gift en torno al vino y alimentos de calidad diferenciada, además de recordar que para el curso próximo, 2026-27, el objetivo es implantar dos nuevos grados, el de Tecnología del Lenguaje y el ya citado de Medicina.

Eva Sanz ha tomado la palabra después de la lectura de la memoria del último curso en la Universidad de La Rioja, en el que se contó con un presupuesto de 61,3 millones de euros y en el que destacó la medida impulsada por el Gobierno de La Rioja para financiar la gratuidad de la matricula de los alumnos de primer curso, del que se han beneficiado más de 400 estudiantes.

Medalla de Honor

El acto ha servido también de escenario para la entrega de la Medalla de Honor de la Universidad de La Rioja al rector saliente, Juan Carlos Ayala, de quien Eva Sanz ha destacado su liderazgo. «Ha sido mucho más que gestión», ha arrancado su relevo al frente de la UR. «Ha sido unión, orientación y acompañamiento», ha enumerado la rectora antes de dedicarle unas bonitas palabras: «Esta medalla es símbolo de gratitud y de reconocimiento a tu entrega generosa, pero también es el reflejo de una verdad evidente: la Universidad de La Rioja no sería la misma sin tu liderazgo y sin tu persona».