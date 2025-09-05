El proyecto del nuevo edificio de Medicina se licitará este mes por 1,88 millones de euros

Después de que el pasado martes se diera la bienvenida a los nuevos alumnos, este viernes se ha llevado a cabo el acto de apertura ... oficial del nuevo curso de la Universidad de La Rioja. Y Gonzalo Capellán, presidente del Gobierno de La Rioja, ha realizado un anuncio en relación a la implantación de los estudios de Medicina a partir del próximo curso, el 2026-2027: este mismo mes saldrá a licitación el proyecto del nuevo edificio para la facultad. Y lo hará por 1,88 millones de euros.

Sobre este nuevo edificio ya se conocían algunos aspectos. El primero, su ubicación. Se trata de un edificio de nueva planta situado en la parcela sur de Corazonistas. Tendrá una extensión de 11.000 metros cuadrados y, tal y como ha recordado Gonzalo Capellán, contará con un paraninfo con una capacidad para 500 personas. «Respondiendo así a una demanda histórica de nuestra Universidad», ha remarcado el presidente del Ejecutivo regional.

Ya se conocía, por lo tanto, todo lo referente a equipamientos y estancias de este edificio, pero todavía faltaban pasos por dar para que ese proyecto se convirtiera en una realidad. El primer paso era el de la licitación anunciada este viernes por Capellán, pero aún falta el más importante, que la Aneca dé el visto bueno a su implantación. De momento, el proyecto ya ha llegado a ellos y se encuentra a la espera de una verificación que desde la UR se espera alcanzar.

Los estudios de Medicina han sido protagonistas de buena parte de la jornada. Se ha referido a ellos Capellán y también lo ha hecho la protagonista de la lección inaugural: María Trinidad Herrero Ezquerro, catedrática riojana de Anatomía y Embrología Humana. Ella fue una de las impulsoras de las intenciones de implantar esta carrera en La Rioja y lo hizo, según ha dicho, «está demostrado que una facultad de Medicina es una inversión en salud».

También la rectora de la UR, Eva Sanz Arazuri, se había referido a este nuevo grado en su discurso. «Afrontaremos en los próximos cursos retos trascendentales como la renovación y adecuación de espacios e infraestructuras, gracias al apoyo del Gobierno de La Rioja», había afirmado antes de que Gonzalo Capellán hiciera el anuncio de la licitación del proyecto del nuevo edificio en su discurso. «La reforma del edificio de Corazonistas, junto a la construcción del edificio de industrias del Español y la ampliación de la Facultad de Ciencias de la Salud, proyectada como un gran centro de referencia de formación sanitaria para nuestra región y albergar los nuevos estudios de Medicina, supondrán un salto cualitativo en nuestra dotación de instalaciones e infraestructuras», ha concluido.