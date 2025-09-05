LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Traseras de Corazonistas, donde se ubicará el nuevo edifcio de Medicina. Justo Rodríguez

El proyecto del nuevo edificio de Medicina se licitará este mes por 1,88 millones de euros

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha realizado el anuncio durante el acto de apertura del nuevo curso de la Universidad de La Rioja

Iñaki García

Iñaki García

Logroño

Viernes, 5 de septiembre 2025, 14:28

Después de que el pasado martes se diera la bienvenida a los nuevos alumnos, este viernes se ha llevado a cabo el acto de apertura ... oficial del nuevo curso de la Universidad de La Rioja. Y Gonzalo Capellán, presidente del Gobierno de La Rioja, ha realizado un anuncio en relación a la implantación de los estudios de Medicina a partir del próximo curso, el 2026-2027: este mismo mes saldrá a licitación el proyecto del nuevo edificio para la facultad. Y lo hará por 1,88 millones de euros.

