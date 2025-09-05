LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

María Trinidad Herrero Ezquerro. Justo Rodríguez

María Trinidad Herrero | Catedrática de Anatomía y Embriología Humana

«A lo largo de la historia de la medicina, las mujeres hemos estado infradiagnosticadas»

La calagurritana ha protagonizado la lección magistral del comienzo del curso de la UR, donde ha analizado los retos a los que se enfrenta el sector sanitario en el siglo XXI

Iñaki García

Iñaki García

Logroño

Viernes, 5 de septiembre 2025, 16:31

La Universidad de La Rioja ha elegido a María Trinidad Herrero Ezquerro para protagonizar la lección inaugural de la apertura del curso 2025-2026. Riojana Ilustre, esta calagurritana es catedrática de Anatomía y Embriología Humana por la Universidad de Murcia y, entre otros muchos méritos, destaca el de haber sido elegida la primera presidenta de la Real Academia de Medicina y Cirugía de la Región de Murcia, así como ingresar en 2021 en la Real Academia Nacional de Medicina.

Herrero ha dedicado su exposición a los desafíos del ámbito sanitario en el siglo XXI y ha comenzado acuñando una frase de Arthur Schopenhauer: «La salud no lo es todo, pero sin ella todo lo demás es nada». A partir de ahí, la riojabajeña ha asegurado que nos encontramos ante «un momento histórico» al que algunos expertos se refieren como la quinta revolución industrial y en el que la tecnología juega un papel fundamental. «En el ámbito de la salud, la tecnología debe empoderar a los profesionales sanitarios y a los pacientes; no debe reemplazarlos, sino que será una ayuda inestimable en funciones automáticas», ha opinado.

Herrero ha hablado de los desafíos que se van a encarar en las próximas fechas y para enfrentarlos propone un modelo basado en diez pilares de la medicina moderna, divididos en tres partes: la formación médica, la medicina centrada en la persona y la medicina de vanguardia. Además de eso, ha señalado la importancia de tener en cuenta conceptos como la diversidad y la interseccionalidad. «Son retos pendientes y se precisa investigación para que exista una atención sanitaria global», ha indicado.

Además de este desafío, la calagurritana ha señalado otros, entre ellos el del género. «Debemos integrar la medicina con dimensión de género ya que a lo largo de la historia las mujeres hemos estado infraestudiadas y nuestras enfermedades y formas de enfermar han estado infrainvestigadas», ha lamentado la catedrática. «Por ello, la mitad de la población mundial está infradiagnosticada e infratratada», ha apostillado.

Herrero ha continuado ese análisis recordando que los cuerpos masculinos y femeninos no responden igual ni a las enfermedades ni a los tratamientos. «Quizás este sea un factor más del porqué la salud de las mujeres es significativamente peor que la de los hombres a pesar de que tenemos cuatro o cinco años más de esperanza de vida», ha expuesto. «Sí, vivimos más, pero está demostrado que con una esperanza de vida menos saludable», ha rematado.

La experta ha recordado igualmente que muchos laboratorios de prestigio siguen utilizando únicamente animales machos adultos en sus investigaciones, pero espera que la llamada medicina de vanguardia sirva como aliada para alcanzar la igualdad. De cualquier modo, Herrero ha opinado que los próximos años van a resultar cruciales tanto para afrontar este reto como el resto, relacionados con la salud. «Estamos ante el umbral de una nueva era en medicina en la que la Inteligencia Artificial y la experiencia humana se unen para ofrecer una atención sanitaria que antes solo se podía soñar», se ha congratulado. «El futuro de la medicina es emocionante y la revolución ya ha comenzado», ha concluido.

