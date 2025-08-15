LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Bomberos ante uno de los incendios en la comarca de Verín, Orense AFP

España afronta su gran fiesta de agosto con la respiración contenida por los incendios

El fuego, que no da tregua, permanece activo en 38 focos y arrasa más de 115.000 hectáreas

J. Arias

Viernes, 15 de agosto 2025, 09:30

España afronta este viernes -festivo en todo el país- su sexta jornada de la ola de incendios con especial intensidad en el triángulo de Zamora, ... Ourense y León. Los graves fuegos dejan hasta el momento tres víctimas mortales y el fuego actualmente permanece activo en 38 focos y arrasa más de 115.000 hectáreas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estas son las gasolineras más baratas de La Rioja
  2. 2 Estos son los 761 viticultores riojanos que recibirán el segundo plan de ayudas del Gobierno
  3. 3 Un logroñés detenido por vender camisetas y bolsos falsos
  4. 4

    «No van a parar hasta matar a mi hijo»
  5. 5

    Ilurce abre la vendimia 2025 en Alfaro
  6. 6

    España recibe la ayuda europea en su quinto día de incendios
  7. 7 Hallan en buen estado a los tres ganaderos desaparecidos en el incendio de León
  8. 8 El Cupón Diario de la ONCE deja 35.000 euros en Logroño
  9. 9 Sorprendido en Agoncillo con cocaína y hachís en su vehículo
  10. 10 La feliz transformación del blanco al tinto en Alfaro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja España afronta su gran fiesta de agosto con la respiración contenida por los incendios

España afronta su gran fiesta de agosto con la respiración contenida por los incendios