LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un vecino de la aldea de Pareisás lucha contra en fuego en el incendio forestal que permanece activo en A Pobra de Trives (Ourense). EFE

Los incendios se ceban con Ourense, León y Zamora y suman otros siete heridos graves

La Junta de Extremadura confina a los vecinos de Oliva de Plasencia por el fuego, que sigue descontrolado

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Jueves, 14 de agosto 2025, 07:58

El fuego que devasta desde el fin de semana al menos una treintena de puntos de España dejaba ayer un balance desolador: siete heridos en ... estado grave -y varias decenas más de diversa consideración-, más de 10.000 evacuados, unas 25.000 hectáreas de monte y arbolado, incluido el paraje natural y cultural de Las Médulas, declarado Patrimonio de la Humanidad. Cómputo al que hay que sumar las tres víctimas mortales registradas ya entre la jornada del martes y este jueves, Abel Ramos, de 35 años, en León, Jaime Aparicio Vidales -en la misma ciudad- y Mircea Spiridon, de 50, en la localidad madrileña de Tres Cantos, que se unen al bombero fallecido la semana pasada en Ávila en un accidente cuando iba a apagar otro foco.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una mancha en medio de la piscina
  2. 2

    «Sacamos los tractores y decidimos no parar»
  3. 3 La Guardia Civil intercepta en Rincón 430 kilos de caracoles destinados a la venta ilegal
  4. 4 La empresa Tragsatec instalará a 44 trabajadores en la primera planta del colegio San Bernabé
  5. 5 Cuatro detenidos en Estella por dar una paliza a un conductor
  6. 6

    «En vez de marcharse de la zona, la gente venía a verlo»
  7. 7 Los Bomberos rescatan a un hombre y a su perro del túnel de un canal de Alesanco
  8. 8 El abrazo de Froilán que enciende todos los titulares
  9. 9 Controlados durante la noche todos los incendios que quedaban activos en La Rioja
  10. 10

    Dónde dejar las maletas para un turismo sin peso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Los incendios se ceban con Ourense, León y Zamora y suman otros siete heridos graves

Los incendios se ceban con Ourense, León y Zamora y suman otros siete heridos graves