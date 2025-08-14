LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social, Carmen Fúnez. Efe

El PP hurga con los incendios en la herida del Gobierno en la falta de Presupuestos

Los populares denuncian que haberse aprobado las Cuentas para este 2025 ahora habría cinco aeronaves más trabajando en la extinción de las llamas

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Jueves, 14 de agosto 2025, 14:31

El PP achaca a la incapacidad del Gobierno de Pedro Sánchez para aprobar unos Presupuestos las dificultades con las que las fuerzas de emergencia están ... encontrándose estos días para combatir y extinguir la oleada de incendios que están asolando España. La vicesecretaria de Política Social del PP, Carmen Fúnez, cifró en cinco las aeronaves de extinción de fuegos que de llegarse a aprobar las Cuentas para este año estarían ahora mismo luchando contra las llamas que se han cobrado ya la vida de tres personas. «No se puede hacer todo lo posible cuando tus presupuestos responden a una España ya pasada y no a las necesidades y emergencias de la España del año 2025», afirmó a las puertas de la sede nacional de Génova.

