La UCO señala al primogénito de Ábalos como clave en la ocultación del dinero

Los agentes aseguran que Víctor Ábalos era el «custodio» del «efectivo» de su padre e inciden en los viajes a Colombia del hijo

Melchor Sáiz-Pardo

Sábado, 4 de octubre 2025, 07:26

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil dedica más de una quincena de páginas de las 285 que componen el vasto informe patrimonial sobre José Luis Ábalos ... que entregó este viernes al Supremo a la figura de Víctor Ábalos, el primogénito del ministro y también imputado por, supuestamente, oficiar de testaferro de su padre. Unas acusaciones -las de ser un parapeto tras el que el exministro escondería su fortuna- que los investigadores del Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción de la UCO reafirman ahora hasta el punto de calificarlo de «custodio» del «efectivo» que movió el exministro una vez fue apartado de su cargo por el presidente Sánchez, al tiempo que inciden en los continuos viajes a Colombia acompañado en uno de ellos de su progenitor.

