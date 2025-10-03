LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Koldo García y José Luis Ábalos en el Congreso Efe

Los tejemanejes económicos de Koldo y Ábalos: «chistorras», «soles», «lechugas» y «folios»

El exasesor de Ábalos, que aparece como pieza clave en todo el entramado de movimiento de efectivo, usaba palabras claves con el exministro y su exmujer para referirse al dinero que gestionaba

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Viernes, 3 de octubre 2025, 15:45

Comenta

Todo misterio. A Koldo García no parecía gustarle nada referirse por su nombre y por su valor a la ingente cantidad de billetes que pasaban ... por sus manos (muchos de ellos de origen desconocido) por lo que prefería usar palabras en clave cuando hablaba del efectivo con José Luis Ábalos o su exmujer, Patricia Uriz,

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una persecución de película en Cascajos termina con un menor detenido
  2. 2

    El chorizo riojano que le gusta a Arguiñano
  3. 3

    Anguiano, un pueblo con mujeres al mando
  4. 4 La ONCE deja en Logroño un premio de 315.000 euros
  5. 5 Catorce bodegas invertirán en La Rioja 10,7 millones en los próximos dos años
  6. 6 La matrícula del segundo curso en la UR será también gratuita desde este año
  7. 7 El Ayuntamiento se lía (y la lía) al autorizar una fiesta en La Ribera con el nombre de «novatadas»
  8. 8 El Consejo de Estudiantes de la UR lamenta comportamientos incívicos en el Parque de La Ribera
  9. 9

    Solicitan la recusación de la jueza del caso contra la orden de caza del lobo en La Rioja
  10. 10

    La mujer que un hospital de Santander dio por muerta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Los tejemanejes económicos de Koldo y Ábalos: «chistorras», «soles», «lechugas» y «folios»

Los tejemanejes económicos de Koldo y Ábalos: «chistorras», «soles», «lechugas» y «folios»