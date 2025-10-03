LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Álex Sánchez

La Guardia Civil concluye que buena parte de la vida de Ábalos se pagaba en dinero B

La Guardia Civil, en su informe patrimonial de 285 páginas remitidos al Supremo, ha encontrado 97.500 euros sin declarar, pero cree que hay mucho más

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Viernes, 3 de octubre 2025, 13:58

Comenta

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil concluye que buena parte de la vida de José Luis Ábalos durante los últimos años se ... pagó en dinero B. Los agentes han descubierto que el exministro, al menos, movió 95.437 euros en negro, aunque los agentes creen que pudo ser mucho más. Así consta en el informe de 285 páginas -al que ha tenido acceso este periódico- y que el juez Leopoldo Puente, instructor del 'caso Koldo' en el Supremo, pidió hace ahora exactamente ocho meses (el pasado 4 de febrero) a los especialistas de Guardia Civil, a los que reclamó que realizaran un estudio de la económica y patrimonial de Ábalos y de su hijo Víctor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una persecución de película en Cascajos termina con un menor detenido
  2. 2

    El chorizo riojano que le gusta a Arguiñano
  3. 3 La ONCE deja en Logroño un premio de 315.000 euros
  4. 4

    Anguiano, un pueblo con mujeres al mando
  5. 5 Catorce bodegas invertirán en La Rioja 10,7 millones en los próximos dos años
  6. 6 La matrícula del segundo curso en la UR será también gratuita desde este año
  7. 7 El Consejo de Estudiantes de la UR lamenta comportamientos incívicos en el Parque de La Ribera
  8. 8 Van al juzgado de Calahorra por orden judicial y terminan robando en un despacho
  9. 9

    La mujer que un hospital de Santander dio por muerta
  10. 10 El Ayuntamiento se lía (y la lía) al autorizar una fiesta en La Ribera con el nombre de «novatadas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La Guardia Civil concluye que buena parte de la vida de Ábalos se pagaba en dinero B

La Guardia Civil concluye que buena parte de la vida de Ábalos se pagaba en dinero B