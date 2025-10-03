LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Foto del informe de la UCO R.C.

La UCO revela que el PSOE pagó con supuesto dinero negro a Ábalos y Koldo

La Guardia Civil detecta pagos sin «respaldo documental» del partido, después de descubrir fotos con sobres llenos de dinero

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Viernes, 3 de octubre 2025, 14:17

Comenta

«El sobre de Ferraz, a la mesa del ministro». La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apunta que el PSOE pagó con ... supuesto dinero negro una serie de gastos a José Luis Ábalos y a su asistente Koldo García. El informe patrimonial de 285 páginas sobre el exministro que los agentes han entregado este viernes en el Supremo revela que los agentes han detectado pagos «sin respaldo documental» del partido a ambos imputados, después de haber descubierto fotos (supuestamente realizadas por Koldo) con sobres con el logotipo del PSOE llenos de dinero para ambos encausados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una persecución de película en Cascajos termina con un menor detenido
  2. 2

    El chorizo riojano que le gusta a Arguiñano
  3. 3 La ONCE deja en Logroño un premio de 315.000 euros
  4. 4

    Anguiano, un pueblo con mujeres al mando
  5. 5 Catorce bodegas invertirán en La Rioja 10,7 millones en los próximos dos años
  6. 6 La matrícula del segundo curso en la UR será también gratuita desde este año
  7. 7 El Consejo de Estudiantes de la UR lamenta comportamientos incívicos en el Parque de La Ribera
  8. 8 Van al juzgado de Calahorra por orden judicial y terminan robando en un despacho
  9. 9

    La mujer que un hospital de Santander dio por muerta
  10. 10 El Ayuntamiento se lía (y la lía) al autorizar una fiesta en La Ribera con el nombre de «novatadas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La UCO revela que el PSOE pagó con supuesto dinero negro a Ábalos y Koldo

La UCO revela que el PSOE pagó con supuesto dinero negro a Ábalos y Koldo