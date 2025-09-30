LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carles Puigdemont participa en una conferencia. EP

Puigdemont reivindica el 1-O como un «éxito» y reclama «paciencia» para culminar la independencia

Junqueras oficializa su candidatura a presidir la Generalitat

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Martes, 30 de septiembre 2025, 21:11

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reivindicado este martes el referéndum ilegal del 1-O de 2017, en vísperas de su octavo aniversario. ... Puigdemont ha asegurado que dieron con la «fórmula», que ha calificado de «éxito», pero ha pedido «paciencia» para culminar la secesión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    ¿Es mejor ducharse por la mañana o por la noche? La ciencia lo tiene claro
  2. 2

    IMV: qué es, cómo se solicita y cuánto se cobra
  3. 3

    La Rioja es la región donde más inmigrantes cobran el IMV respecto a los beneficiarios
  4. 4 La famosa esquina del Guipuzcoano
  5. 5

    Bynds reabrirá el local de El Barato y devolverá el comercio a la plaza del Mercado
  6. 6

    El TSJR ordena al Gobierno regional indemnizar a dos docentes interinos por abuso de temporalidad
  7. 7

    Muere a los 19 años el portero del Colindres tras un choque con un rival en el terreno de juego
  8. 8 Salud inicia la vacunación antigripal con los 27.000 escolares de hasta 11 años y 4.000 mayores de residencias
  9. 9 Detenido un conductor sin permiso tras huir de un control y estrellarse contra el colegio de Lardero
  10. 10

    El corazón de Logroño más seguro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Puigdemont reivindica el 1-O como un «éxito» y reclama «paciencia» para culminar la independencia

Puigdemont reivindica el 1-O como un «éxito» y reclama «paciencia» para culminar la independencia