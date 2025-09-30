LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carles Puigdemont EP

Junts insiste en defender la vía unilateral en el octavo aniversario del 1-O

Los de Puigdemont niegan la «normalización» política en Cataluña como proclaman los socialistas: Illa reivindica el Estatuto 20 años después de su aprobación

Cristian Reino

Cristian Reino

Martes, 30 de septiembre 2025, 13:03

Cataluña conmemora entre hoy y mañana dos fechas que han marcado buena parte de su historia política en el primer tercio del siglo XXI: la ... aprobación del Estatuto hace 20 años y la celebración del referéndum ilegal del 1-O en 2017. Junts, en un comunicado, ha reivindicado la «vigencia del mandato del referéndum» y ha reafirmado su compromiso para «hacerlo efectivo». Los de Puigdemont, en el octavo aniversario de la consulta soberanista, han reiterado su apuesta por defender la vía unilateral, la que les llevó a organizar el 1-O, y se han conjurado para rehacer la unidad independentista y recuperar la mayoría en las instituciones y en la calle.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere a los 19 años el portero del Colindres tras un choque con un rival en el terreno de juego
  2. 2

    El TSJR ordena al Gobierno regional indemnizar a dos docentes interinos por abuso de temporalidad
  3. 3

    ¿Es mejor ducharse por la mañana o por la noche? La ciencia lo tiene claro
  4. 4

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  5. 5 Detenido un conductor sin permiso tras huir de un control y estrellarse contra el colegio de Lardero
  6. 6

    IMV: qué es, cómo se solicita y cuánto se cobra
  7. 7 La pavimentación del enlace de la Ronda Sur con la A-12 y la LO-20 afectará al tráfico martes y miércoles
  8. 8

    La Rioja es la región donde más inmigrantes cobran el IMV respecto a los beneficiarios
  9. 9

    Netanyahu acepta el plan de paz de Trump para poner fin a la «muerte y destrucción en Gaza»
  10. 10 El TSJR concede la incapacidad a una mujer con cáncer y depresión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Junts insiste en defender la vía unilateral en el octavo aniversario del 1-O

Junts insiste en defender la vía unilateral en el octavo aniversario del 1-O