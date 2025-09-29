LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras EP

Junts advierte a Sánchez de que está en «extrema debilidad»

Los junteros culpan a ERC del fracaso de la delegación de las competencias de inmigración a la Generalitat

Cristian Reino

Cristian Reino

Lunes, 29 de septiembre 2025, 16:00

Junts per Catalunya mantiene la amenaza de ruptura al Gobierno, al que ha advertido este lunes de que su situación parlamentaria es de «extrema debilidad». ... El portavoz de la formación nacionalista, Josep Rius, ha avisado al presidente del Gobierno de que no tiene una mayoría suficiente para aprobar los Presupuestos Generales del Estado.

