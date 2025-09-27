LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Protesta este sábado frente a los juzgados de Madrid. EP

Begoña Gómez planta a Peinado y no acude a la citación judicial

La esposa del presidente y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, se amparan en una circular de la Fiscalía para que solo comparezcan sus abogados

Mateo Balín

Mateo Balín

Sábado, 27 de septiembre 2025, 18:01

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha plantado al juez Juan Carlos Peinado al no acudir a la citación prevista para este sábado a ... las 18 horas en los juzgados ordinarios de Madrid, según han informado fuentes de Moncloa. El instructor había citado a Gómez, al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y a la asesora de Moncloa Cristina Álvarez para comunicarles la imputación formal por un delito de malversación y la continuación de la causa por la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado.

