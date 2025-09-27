Begoña Gómez acude por quinta vez este sábado frente al juez Peinado

Begoña Gómez vuelve a los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid. Y van ya cinco visitas, tras los dos viajes a esta sede en ... julio de 2024, un tercero en diciembre del pasado año y el último este mismo mes de septiembre. Este sábado -día inusual para una cita procesal burocrática- el juez Juan Carlos Peinado ha llamado a su despacho a la mujer de Pedro Sánchez para notificarle a partir de las 18 horas oficialmente su intención (ya anunciada el miércoles) de que, llegado el caso, la esposa del presidente sea enjuiciada por un jurado popular por malversación.

Se trata del delito que el titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid investiga en la pieza separada que abrió el pasado marzo por el supuesto uso de su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez, para las gestiones del día a día de su ya desparecida Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC) de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Este sábado también han sido citados para esa notificación –que el juez podría haber hecho perfectamente a través de procuradores – los otros dos imputados en esta pieza separada: la propia Álvarez (quien actualmente sigue ostentando el cargo de directora de Programas de la Secretaría de Presidencia del Gobierno) y el actual delegado del Gobierno en Madrid, Fran Martín Aguirre, quien ejercía como jefe del gabinete técnico de la Secretaría General de Presidencia cuando Álvarez empezó a trabajar para Gómez en 2018. Martín en su declaración como imputado el pasado mayo se desvinculó por completo del nombramiento de la asesora al poco de que Sánchez llegara a Moncloa tras la moción de censura a Mariano Rajoy.

Como en las anteriores ocasiones, el Decanato de los juzgados de Madrid ha autorizado «ante el riesgo para su integridad física» que Begoña Gómez pueda acceder a la sede de Plaza de Castilla a través del garaje y dentro del vehículo de la comitiva oficial, ahorrándose así el paseíllo ante la nube de curiosos, manifestantes y periodistas.

Aunque Begoña Gómez sigue imputada por otros cuatro delitos además de la malversación (tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional) la decisión de Peinado de desgajar este ilícito en una pieza separada es la que le permitiría enjuiciarle ante un jurado popular.

«Argumentos de descargo»

El pasado miércoles, el instructor Juan Carlos Peinado -en un auto de «transformación del procedimiento al tribunal del jurado»- dejó claro que en su decisión de avanzar ya al cierre de este caso ha pesado el hecho de que el pasado 10 de septiembre tanto Gómez -que solo respondió a su abogado y a preguntas muy tasadas- como Álvarez -quien guardó silencio- se negaran supuestamente a esclarecer qué trabajos hizo realmente la asesora para la cátedra. «Ninguna de las dos investigadas contestaron a pregunta alguna que le hubiera podido formular, bien, este instructor, o la representación de las acusaciones populares, e incluso el representante del Ministerio Fiscal, o cualquiera de los letrados», recordaba el juez, quien ponía en valor que las dos imputadas, por tanto, rechazaron «esgrimir argumentos en su descargo».

Según la interpretación del instructor, el puñado de preguntas que se avino a responder Gómez (todas ellas hechas por su abogado, el exministro socialista, Antonio Camacho) «no permiten ser tenidas en cuenta en sentido exculpatorio», ya que –explicaba el juez el pasado miércoles- los correos electrónicos aportados a la causa a mediados de este septiembre por el que fuera vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid, Juan Carlos Doadrio, confirmarían que efectivamente Álvarez trabajaba para la controvertida cátedra extraordinaria. La mujer de Sánchez hace dos semanas defendió en el juzgado a preguntas de Camacho que Álvarez solo muy puntualmente hizo alguna gestión para la cátedra y solo como favor personal.

Esas vagas respuestas en el juzgado y esos mails remitidos por la Complutense, afirmaba Juan Carlos Peinado, han dado «verosimilitud» a las acusaciones de malversación de la figura de Álvarez, «que hasta ahora, no podía determinarse de una forma concreta». Ahora, sin embargo, el juez cree nos «encontrarnos ante indicios racionales, fundados y sólidos de la comisión de hechos delictivos», lo que le ha permitido la «trasformación de las diligencias previas» un «procedimiento para el juicio ante el tribunal del jurado».