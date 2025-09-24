LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Comparecencia de Begoña Gómez Ignacio Gil

El juez manda a juicio a Begoña Gómez por malversación ante un jurado popular

Peinado también sentará en el banquillo a la asistente de la mujer de Sánchez y al delegado del Gobierno en Madrid por el supuesto uso de la funcionaria de Moncloa para la cátedra

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 09:02

El juez del caso Begoña Gómez manda a juicio a la mujer de Pedro Sánchez acusada de malversación por haber usado supuestamente a Cristina Álvarez, ... su asistente personal en Moncloa, para gestionar el día a día de su Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (CTS) en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

