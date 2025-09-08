LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Begoña Gómez y su asistente, Cristina Álvarez, en la tribuna de invitados del Congreso Efe

Begoña Gómez recurre la orden del juez de incautarse de todos sus mails desde 2018

La mujer del presidente, que también impugna su imputación por el supuesto uso de su asistente en Moncloa para la cátedra, alega que esos correos contienen «aspectos íntimos de la personalidad»

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Lunes, 8 de septiembre 2025, 17:41

Begoña Gómez ha recurrido la decisión del juez Juan Carlos Peinado de reclamar a Moncloa todos los mails que la mujer de Pedro Sánchez ... ha remitido y recibido desde su cuenta oficial de Presidencia. El titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid pidió a principios de este mes todos los correos de la cuenta que Gómez tiene asignada en Presidencia («bgomez@presidencia.gob.es») desde la apertura de ésta, en verano de 2018. Todo ello en el marco de la investigación abierta por Peinado por malversación para aclarar si Cristina Álvarez, asistente oficial de Gómez en Moncloa, acabó trabajando para la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC) de la Complutense que dirigió la esposa de Sánchez.

