LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
'La operación Pedro Sánchez' comenzó en julio de 2014 y quedó plasmada en una nota informativa en noviembre siguiente. R. C.

La investigación parapolicial a Pedro Sánchez y su familia incluyó seguimientos personales

La Fiscalía analiza la denuncia sobre el «dispositivo ilegal» puesto en marcha en 2014 contra el entonces candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno

Mateo Balín

Mateo Balín

Madrid

Domingo, 7 de septiembre 2025, 01:08

La investigación parapolicial puesta en marcha en julio de 2014 contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su familia directa y sus allegados políticos incluyó ... seguimientos personales, revisión del patrimonio y de la actividad laboral, búsqueda en bases de datos reservadas, conocimiento de su relación con las distintas familias del PSOE e, incluso, un análisis de la personalidad del entonces secretario general del partido y candidato a la presidencia del Ejecutivo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los precios de la uva encienden la vendimia
  2. 2 Clausurados dos locales de kebab en Logroño por abrir sin licencia
  3. 3 Boal Eventos renuncia a organizar la Terraza de San Mateo y deja su celebración en el aire
  4. 4 Muere Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años
  5. 5

    Cocina de producto con nombre propio
  6. 6

    Sin gol no hay victoria
  7. 7

    Oro y bronce riojanos en el Europeo de maratón
  8. 8

    Â«Los ajustes de rendimientos se han hecho por los viticultoresÂ»
  9. 9

    A prisión un hombre por violar a su expareja a plena luz del día en un parque de Vitoria
  10. 10 Un total de 907 personas se examinan en Logroño para una plaza en la Guardia Civil

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La investigación parapolicial a Pedro Sánchez y su familia incluyó seguimientos personales

La investigación parapolicial a Pedro Sánchez y su familia incluyó seguimientos personales