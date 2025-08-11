LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Leire Díez Efe

La Fiscalía pide la imputación de la 'fontanera' de Ferraz por el «intento de soborno» de dos fiscales

José Grinda e Ignacio Stampa, ambos de Anticorrupción, denunciaron que Leire Diez les ofreció favores profesionales a cambio de «información sensible».

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Lunes, 11 de agosto 2025, 10:29

La Fiscalía de Madrid ha pedido la imputación de Leire Díez, más conocida como la 'fontanera' de Ferraz, y del empresario Javier Pérez Dolset por ... el «intento de soborno» de los fiscales Anticorrupción, José Grinda e Ignacio Stampa. Según el decreto del Ministerio Público madrileño remitido al Juzgado de Instrucción 9 de Madrid, ambos denunciaron que Díez le ofreció favores a cambio de «información sensible» de los casos en los que trabajan.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallecen dos jóvenes de 22 años, uno de ellos riojano, en un accidente cuando regresaban de las fiestas de Vitoria
  2. 2

    Rioja prevé una de las cosechas más cortas y con una histórica rebaja de rendimientos
  3. 3 Una treintena de incendios asola Castilla y León y varios serían provocados
  4. 4

    Los caminos del agua y de la piedra
  5. 5

    Último baile en López Infante
  6. 6

    Montse Tomé, fin de trayecto como seleccionadora de España
  7. 7

    Un acta notarial cambia el relato de las últimas horas de Federico García Lorca
  8. 8 Haro supera los 40 grados y el calor continuará apretando
  9. 9 Calcinado un pabellón agrícola en Ventas del Baño
  10. 10

    El Ciudad de Logroño ilusiona en el primer amistoso estival

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La Fiscalía pide la imputación de la 'fontanera' de Ferraz por el «intento de soborno» de dos fiscales

La Fiscalía pide la imputación de la &#039;fontanera&#039; de Ferraz por el «intento de soborno» de dos fiscales