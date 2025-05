El temprano granizo ha picado ya más de 3.600 hectáreas, el 6% del viñedo de Rioja

El ciclo del viñedo ha comenzado sin heladas, pero con un protagonista de excepción que, si bien es un sospechoso habitual de finales de primavera ... y de verano, en esta ocasión ha aparecido más temprano: el pedrisco.

Según los datos facilitados por Agroseguro, las tempranas tormentas de abril y, sobre todo, de la primera quincena de mayo han tenido ya efectos importantes sobre el viñedo, con daños variables, pero que en muchos casos se han llevado por delante hasta el 80% de la producción de las parcelas afectadas.

La peor parte, en contra de lo que suele ser habitual al menos en cuanto a incidencias en primavera, se la está llevando La Rioja Baja, con 1.426 hectáreas afectadas por las tormentas, a la que, como demarcación vitivinícola, habría que sumar buena parte de las 658 hectáreas picadas en la zona que Agroseguro cataloga como La Rioja Media.

Ampliar Viñedos en Baños de Río Tobía que presentan un aspecto precioso. Justo Rodríguez

La Rioja Alta, por su parte, tiene daños en 793 hectáreas de viñedo (que suman 2.876 para el conjunto de la región), mientras que los partes comunicados en Rioja Alavesa suman 759 hectáreas, 611 de ellas en Baños de Ebro por una importante y muy temprana tormenta del pasado 15 de abril.

Así las cosas, el granizo ha causado ya importantes daños en 3.600 hectáreas de la DOCa Rioja, lo que supone prácticamente el 6% de la masa de viñedo, cuando queda por delante la temporada habitual en la que el pedrisco pasará a ser el principal protagonista meteorológico.

De la prontitud de su aparición dan fe los técnicos de Agroseguro: «Hemos recibido partes por tormentas registradas el 4 y el 15 de abril, con esa importante afección en Rioja Alavesa, y el 19 del mismo mes, cuando el primer parte de siniestro de 2024, por ejemplo, fue del 30 de abril y con menor incidencia». «Luego, vinieron las fuertes tormentas de mayo: la primera, el día 4, que dejó más de 300 hectáreas con daños en viñedos de Sajazarra y el entorno; la segunda, el día 10, con casi 700 hectáreas siniestradas en Aldeanueva de Ebro y Rincón de Soto; y, por último, el 13 de mayo, con epicentro en Pradejón y El Villar de Arnedo».

Esperando al mildiu

Al margen de los episodios por granizo, los viticultores están ahora mismo muy pendientes del mildiu. Ayer mismo, el viticultor Óscar Bobadilla estaba espergurando en sus viñedos de Baños de Río Tobía: «En esta zona, muy fresca y alta, afortunadamente no estamos viendo el mildiu de momento, pero sí estamos preocupados porque en cualquier momento podría aparecer». «Va a depender mucho del tiempo. De momento no hace mucho calor, pero personalmente sí he adelantado tratamientos preventivos cada quince días en lugar de cada veintiuno porque en este momento previo a la floración puede hacer mucho daño».

«De momento en esta zona, alta y fresca, no estamos viendo el mildiu, pero puede aparecer en cualquier momento» Óscar Bobadilla Viticultor (Baños de Río Tobía)

El problema, tal y como señala Bobadilla, es que «tratar es más caro y no está el horno para bollos, pero el riesgo ahora es muy elevado si aparecen temperaturas por encima de 25 grados porque hay mucha humedad».

Respecto a las expectativas de producción, el viticultor señala que «aquí hay bastante superficie de garnacha y hay que ver todavía cómo va a cuajar porque los corrimientos son habituales, pero en general, tempranillos incluidos, diría que no hay muchos racimos, aunque también está por ver cuánto van a pesar».

Juan Antonio Blanco, ingeniero agrónomo, asesor vitícola y bodeguero (Sínodo Vitivinícola), tiene una visión bastante amplia del conjunto de la Denominación, ya que trabaja en casi todas las zonas: «Veo manchas de mildiu por todos los lados, de momento está ahí latente, pero no ha fructificado, y es cierto que la gente está muy alerta porque quedan 10 o 15 días para la floración y es el momento más sensible de las cepas al hongo».

«Veo manchas por casi todos los lados; por ahora está ahí latente sin atacar, si bien hay que tener cuidado porque el momento es crítico» Juan Antonio Blanco Sínodo (Ausejo)

Blanco señala que «el viticultor conoce perfectamente qué hay que hacer para controlar un hipotético ataque, pero sí que para los que trabajen en ecológico hay que estar prevenidos». «Nosotros –agrega– llevamos tres y hasta cuatro tratamientos en algunos casos, ya que tenemos muy cercano el precedente de la cosecha de 2020 con este problema». «Calma chicha –sentencia entre risas–, pero también tensa».

Respecto a la producción por muestras de racimos, el viticultor confirma una sensación que parece generalizada: «Los tempranillos han sufrido tres años muy duros de sequía, y cuando la viña se estresa, se regula dando menos racimos». «De momento –agrega–, no hemos hecho los conteos, pero la impresión que tengo es que, aun con lo que ha llovido esta primavera, no estamos viendo demasiados».

Juan Antonio Blanco recuerda que «llovió mucho en otoño, y muy mal en vendimias, pero el invierno no ha sido tan húmedo». Así las cosas, señala que «no nos vendría mal, en general, otra cosecha un poco corta al menos y, sobre todo, una de muy buena calidad, porque no lo han sido las de 2024 y 2023».

Tormentas por la Sonsierra

Por la Sonsierra también ha aparecido el granizo, aunque de momento no es la zona más afectada, cuando suele serlo habitualmente por este fenómeno, aunque queda por delante la temporada más peligrosa.

Enrique Eguíluz (Bodegas Cupani, San Vicente) vio pasar desde el viñedo el pasado lunes una tormenta: «Fue muy localizada y se paró justo hasta el puente del Ebro, es decir, ni llegó a Briones». «Picó algunos viñedos aquí, algo también en Ábalos, pero en esta ocasión vino con piedra y también con bastante agua». «La verdad –continúa– es que ya casi no me llevo mal rato con estas cosas, porque todos los años estamos teniendo siniestros o vendimias muy complicadas, así que, un ciclo más, comienza la fiesta y toca bregar con lo que venga».

Eguíluz, que trabaja además en ecológico, confirma igualmente estar muy pendiente del mildiu: «Preocupados sí estamos, porque llevamos ya mucho tiempo con agua y, de momento, aunque no ha habido una presión demasiado fuerte por las temperaturas bajas, al final con un par de días de calor puede comenzar a atacar y complicarnos mucho las cosas».

El viticultor de San Vicente tampoco cree que, aunque lo habitual tras una cosecha muy corta como la del año pasado suela ser un 'cosechón' al siguiente, tenga por qué ser así: «La situación está irregular, depende por parcelas, pero tampoco estoy viendo excesivos racimos». «La verdad –añade– es que con que la meteorología no nos quite mucho y no se nos compliquen excesivamente en vendimia las cosas como el año pasado, nos damos por satisfechos».

«Las expectativas de producción las veo irregulares; con diferencias por parcelas, pero sin que parezca excesiva tampoco» Enrique Eguíluz Cupani (San Vicente)

Semana clave

Ricardo Fernández (Bodegas Abeica, en Ábalos) señala que «esta próxima semana va a ser clave para ver qué pasa con el mildiu. Hemos hecho otro tratamiento porque el momento es muy peligroso y consideramos que es mejor prevenir». «El gran riesgo ahora –prosigue– es que aumenten las temperaturas y nos vengan otros veinte litros».

«Parece que viene algo más de uva que el año pasado, pero no creo que vaya a haber grandes cantidades: con que venga lo que está, nos vale» Ricardo Fernández Abeica (Ábalos)

Fernández señala que «la viña está ya necesitada de sol y vamos a ver si todo se estabiliza un poco y entramos en un período de normalidad». Además, confirma, como sus compañeros, que «las expectativas de producción por número de racimos son bastantes desiguales». «Parece que viene algo más que el año pasado, pero tampoco hay uva como para pensar en grandes cantidades. Va por zonas, incluso por parcelas, pero en nuestro caso, con que no nos quite las que están ya ahora, nos damos por satisfechos».