Las peñas de Logroño se vuelcan con más de 160 actos para San Mateo

Viernes, 12 de septiembre 2025, 11:41 | Actualizado 12:23h.

En un ambiente prefestivo y animado, de cordialidad y unidad, el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, y los representantes de las peñas de la ciudad han presentado este viernes el nutrido programa para las fiestas de San Mateo que han organizado estas agrupaciones tan carismáticas. Más de 160 actos nutren la agenda matea de las peñas, un programa que «ya es de todos los logroñeses», ha señalado el primer edil.

Actuaciones musicales como la de Zapato Veloz, degustaciones en las sedes de las peñas o eventos novedosos como la imposición del pañuelo a los bebés nacidos este año son algunas de las actividades que se han reseñado sobre las inminentes fiestas de San Mateo 2025. «Las peñas de Logroño reflejan los valores de los logroñeses, cómo somos en nuestra diversidad», ha apuntado Escobar para agradecer a los peñistas el «esfuerzo» realizado a la hora de programar actividades en las que siempre «hay espacio para la imaginación».

El portavoz de las peñas, Juanjo Sánchez, ha destacado la gran acogida de algunos de los eventos incluidos en el programa, como la imposición del pañuelo que, para dar cabida y seguridad a todos los asistentes, se celebrará el domingo en la plaza del Ayuntamiento en lugar de en El Espolón; o la exaltación de la chuletilla al sarmiento, que ayer agotó en dos horas las reservas de las mesas. Entre otras citas, Sánchez ha remarcado el concierto de Zapato Veloz, el Pinchozurra, el recuperado festival de jotas o el concurso de lanzamiento de boina.

Más allá de reseñar los eventos más importantes que organizará cada una de las nueve peñas de la ciudad, Sánchez ha restado importancia a que por segundo año consecutivo no vaya a celebrarse el espacio musical Espacio Peñas, licitado este año como Terraza de San Mateo, y que acabó con la renuncia de la única empresa interesada en gestionarlo. «Cada San Mateo es distinto y ese era un acto más; no creemos que el programa se quede cojo porque no haya Espacio Peñas», ha respondido.

Por su parte, el alcalde ha reclamado que se le dé «una oportunidad a los sanmateos y que sean los vecinos de Logroño y los visitantes los que juzguen».

Este es el programa completo de las peñas.

300.000 para sufragar más de 160 actos festivos El portavoz de las peñas de Logroño, Juanjo Sánchez, ha revelado que estas formaciones gozan de muy buena salud, ya que cuentan con muchas incorporaciones del público joven. Además, ha cifrado el coste de estas fiestas para las peñas, que destinarán 300.000 euros de su presupuesto total (500.000 euros) a sufragar actos en San Mateo. De ahí, el portavoz de los peñistas ha indicado que reciben una aportación de 80.000 euros por parte del Ayuntamiento de Logroño y otros 10.000 euros del Gobierno de La Rioja. El resto sale de las cuotas de los peñistas y de aportaciones privadas.