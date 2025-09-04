LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Zapato Veloz, autores de El tractor amarillo. FB

La Peña La Rioja trae a Logroño en San Mateo a Zapato Veloz

Las sala Fundición y el Stereo también han programado conciertos para estos días

La Rioja

Jueves, 4 de septiembre 2025, 11:33

Como cada año, la Peña La Rioja organiza su propio programa festivo y musical. En los pasados sanmateos llenaron con Leticia Sabater, así que este año se han atrevido con Zapato Veloz, autores de temas como Tractor amarillo y Tribu apache.

Este concierto se suma a los anunciados por el Ayuntamiento de Logroño para las fiestas de San Mateo: el de Izal, cargado de polémica al haberse desvelado que va a costar 193.600 euros al erario público, Dollar Selmouni, Puro Relajo, Bambino, La Rock-A, Los Átomos, Víctor Puri y un tributo a Sabina y Serrat, lo que constituirá -sin contar las verbenas y dj- toda la programación musical de las fiestas.

Conciertos en la sala Fundición y el Stereo

Afortunadamente, algunas salas de Logroño también han programado sus propios conciertos para las fiestas de San Mateo. En el caso de la sala Fundición, donde el viernes 19 tocarán Leihotikan y el domingo 21 lo hará Manolo Kabezabolo y los ke te revientan el bolo.

El lunes 22 será el turno de Malauva, mientras el 25 se celebrará la Noche Urbana II, un festival de hip hop. El 26 será el turno de Armenian, un tributo a System of a Down y el sábado 27 se celebrará otro concierto, que aún no se ha anunciado.

En el Stereo, el miércoles 24 tocarán Los mil y un beats; el jueves 25 lo harán Dork y Storage; el viernes 26 será el turno de The Gruesomes y, finalmente, el sábado 27 se subirá al escenario Raplouder.

