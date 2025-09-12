LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Programa completo de actos de las peñas para San Mateo

La Rioja

Viernes, 12 de septiembre 2025, 12:21

Estos son todos los actos que han organizado las peñas de Logroño para las fiestas de San Mateo 2025.

Peña La Unión

20 de septiembre

16:30-20:00: Tardeo de zurracapote con karaoke y juegos de mesa (chamizo de la peña).

21 de septiembre

9:00: Degustación de chocolate, moscatel y bizcocho (Ayuntamiento de Logroño).

11:00: Degustación de choricillo (Plaza del Ayuntamiento).

16:30-20:00: Tardeo de zurracapote con juegos de mesa (chamizo de la peña).

22 de septiembre

9:00: Degustación de chocolate, moscatel y bizcocho (Ayuntamiento de Logroño).

16:30-20:00: Tardeo de zurracapote con juegos de mesa (chamizo de la peña).

23 de septiembre

9:00: Degustación de chocolate, moscatel y bizcocho (Ayuntamiento de Logroño).

13:00: Segunda caparronada (Plaza de San Agustín con Portales).

16:30-20:00: Tardeo de zurracapote con juegos de mesa (chamizo de la peña).

23:30: Actuación nocturna con la charanga 'Corco' (Ateneo Riojano, 10)

24 de septiembre

9:00: Degustación de chocolate, moscatel y bizcocho (Ayuntamiento de Logroño).

11:00: Actuación de la charanga 'Corco' (chamizo de la peña).

16:30-20:00: Tardeo de zurracapote con juegos de mesa (chamizo de la peña).

18:00-20:00: Pinta caras y Discomóvil 'Dúo DJ Menphis' (chamizo de la peña).

20:00: Pincho Zurra amenizado por las charangas de las peñas (chamizos peñas La Unión, Los Brincos, Logroño, Aster, La Alegría y La Uva).

25 de septiembre

9:00: Degustación de chocolate, moscatel y bizcocho (Ayuntamiento de Logroño).

11:00: Semana Gastronómica. Degustación de lomo con pimientos (Plaza del Mercado).

16:30: Tercer concurso de tiro de alpargata (Ateneo Riojano, 10).

16:30-20:00: Tardeo de zurracapote con juegos de mesa (chamizo de la peña).

17:00: Segundo torneo mus relámpago (Ateneo Riojano, 10).

26 de septiembre

9:00: Degustación de chocolate, moscatel y bizcocho (Ayuntamiento de Logroño).

11:00: Concurso de rana infantil y adulta (Ateneo Riojano, 10).

Peña Los Brincos

20 de septiembre

19:00: 4º Bingo musical (chamizo de la peña).

20:30: Degustación de croqueta de jamón. Concierto con la charanga 'Tsunami Show' (chamizo de la peña).

21 de septiembre

11:00: Degustación de salchichón a la plancha (Glorieta del Doctor Zubía).

23 de septiembre

21:30: Karaoke 'Núñez and Son. Calimochada (chamizo de la peña).

24 de septiembre

20:00: Pincho Zurra amenizado por las charangas de las peñas (chamizos peñas La Unión, Los Brincos, Logroño, Aster, La Alegría y La Uva).

25 de septiembre

11:00: Semana Gastronómica. Degustación de picadillo (Plaza del Mercado).

23:30: Actuación nocturna con la charanga 'Tsunami Show' (chamizo de la peña).

26 de septiembre

15:00: Comida de hermandad (Ateneo Riojano, 25).

18:00: Séptimo concurso de lanzamiento de boina (Ateneo Riojano, 25).

Peña La Simpatía

20 de septiembre

20:00: Entrega del galardón Simpático del Año

23:00: Disco móvil 'De fiesta en fiesta' con Omar Echaure (Parque de la Cometa)

21 de septiembre

11:00: Degustación de huevos revueltos con pimientos (Plaza Martínez Zaporta)

22 de septiembre

11:00: Degustación de brocheta de sepia con alioli (Plaza Martínez Zaporta)

24 de septiembre

18:00: Fiesta infantil (Parque de La Cometa)

25 de septiembre

18:00: Al compás de la vida. Actividad para jóvenes de la 3ª edad (Parque de La Cometa).

26 de septiembre

11:00: Semana Gastronómica. Degustación de mejillones con fritada riojana (Plaza del Mercado).

Peña Logroño

21 de septiembre

10:45: IX degustación de torreznos (Once de Junio).

11:00: VI degustación de brocheta de langostinos (Bretón de los Herreros).

22 de septiembre

23:00: Discomóvil Dj Javi (Villegas, 25).

23 de septiembre

11:00: Degustación de choricillo y panceta (Jardines del Sagasta).

20.30: Toro mecánico (Villegas, 25).

23:30: Concierto 'Somos de Barrio' (Villegas, 25).

00:00: Bingo popular (Villegas, 25).

24 de septiembre

9:00: Encierro simulado toros hinchables (Las Huertas-Plaza de toros)

17:30: Chocolatada y palomitas (Villegas, 25).

18:30: Magic David Magia (Villegas, 25).

19:30: Bingo popular (Villegas, 25).

23:00: Discomóvil Dj Oliver (Villegas, 25).

25 de septiembre

11:00: Degustación de chorizo a la sidra (Paseo del Espolón).

13:00: Degustación de paella (Villegas, 25).

13:30: Actuación del Charro Mexicano (Villegas, 25).

14:00: Bingo popular (Villegas, 25).

26 de septiembre

11:30: Degustación de migas (Villegas, 25).

12:00: Entrega trofeos XLI Maratón de mus (Villegas, 25).

13:00: XXXVII Entrega de las Llaves de Oro (Villegas, 25).

Peña Aster

14 de septiembre

12:00: Tu primer pañuelo (Plaza del Ayuntamiento).

20 de septiembre

18:00: Ronda Wesyké (Casco Antiguo. Zonas peatonales).

18:30: Degustación de preñaos (Plaza de San Agustín).

21 de septiembre

10:30: Degustación de pinchos morunos (Plaza de San Agustín).

17:00: Degustación de café y pastas (Avda. Doce Ligero, 41)

22 de septiembre

17:00: Degustación de café y pastas (Avda. Doce Ligero, 41)

23:30: Ronda Wesyké (Casco Antiguo. Zonas peatonales).

23 de septiembre

11:00: Semana gastronómica. Festival del pincho moruno (Plaza del Mercado).

17:00: Degustación de café y pastas (Avda. Doce Ligero, 41)

24 de septiembre

12:00: Ronda Wesyké (barrio Madre de Dios).

17:00: Degustación de café y pastas (Avda. Doce Ligero, 41)

25 de septiembre

12:30: Concierto degustación Wesyké (Avda. Doce Ligero, 41).

13:00: Entrega del galardón 'Gran ciudadano logroñés' (Avda. Doce Ligero de Artillería, 41)

17:00: Degustación de café y pastas (Avda. Doce Ligero, 41)

18:00: Ronda Wesyké (recinto ferial)

26 de septiembre

10:30: Degustación de huevos fritos con pimientos (Plaza Diversidad)

17:00: Degustación de café y pastas (Avda. Doce Ligero, 41)

28 de septiembre

11:00: Misa Solemne (Parroquia Nuestra Señora de Valvanera)

12:00: Ofrenda floral a Nuestra Señora la Virgen de Valvanera (Calle Vitoria)

Peña La Alegría

20 de septiembre

12:30: Actuación de la charanga 'La Brigada' (Casco Antiguo).

17:00: Actuación de la charanga 'La Brigada' (recinto ferial)

21 de septiembre

11:00: Semana gastronómica XLIII Certamen de la chuleta al sarmiento (Plaza del Mercado)

11:00: Primer premio reconocimiento de La Alegría (Plaza del Mercado)

11:00: Actuación de la charanga 'La Brigada' (Plaza del Mercado)

22 de septiembre

12:30: Actuación de la charanga 'La Brigada' (San Juan)

18:00: Actuación de la charanga 'La Brigada' (zona Pérez Galdós y María Teresa Gil de Gárate)

23 de septiembre

18:00: Actuación de la charanga 'La Brigada' (zona Ingeniero de la Cierva y República Argentina).

22:15: Fuegos con bocata: tortilla de patata (esquina Doce Ligero con calle Manzanera)

24 de septiembre

11:00: Degustación de bocadillo de lomo (Glorieta del Doctor Zubía)

18:00: Actuación de la charanga 'La Brigada' (zona Madre de Dios)

25 de septiembre

12:00: Clase de zumba y desayuno saludable con fruta y chocolate (Plaza Martínez Flamarique)

13:00: Actuación de la charanga 'La Brigada' (Plaza Martínez Flamarique)

14:30: Comida 50 aniversario y degustación de paella (Plaza Martínez Flamarique)

17:30: Actuación de la charanga 'La Brigada' (Plaza Martínez Flamarique)

18:00: El bola bola de Bárbara con Peña La Alegría y café con pastas (Plaza Martínez Flamarique)

21:00: Actuación de la charanga 'La Brigada' (Plaza Martínez Flamarique)

22:15: Fuegos con bocata: jamón y queso (esquina Doce Ligero con calle Manzanera)

23:30: Actuación nocturna de la charanga 'La Brigada' (desde el chamizo Peña La Alegría hasta Casco Antiguo)

26 de septiembre

18:00: Actuación de la charanga 'La Brigada' (centro de la ciudad).

Peña Rondalosa

20 de septiembre

12:30: Actuación de la charanga Strapalucio (zona Ayuntamiento).

19:00: Ronda vespertina (chamizo Peña Rondalosa).

00:00: Nos vamos de marcha con nuestra charanga Strapalucio (casco antiguo).

21 de septiembre

13:00: Vermú con Rondalosa (Paseo del Espolón).

17:30: Paseíllo al coso taurino (chamizo Peña Rondalosa).

22 de septiembre

11:00: Actuación de la charanga Strapalucio (zona oeste).

17:30: Paseíllo al coso taurino (chamizo Peña Rondalosa).

20:30: Actuación de la charanga Strapalucio (centro de la ciudad).

23 de septiembre

11:00: Actuación matinal (centro ciudad).

12:00: Visita al Centro de Día Gonzalo de Berceo

17:30: Paseíllo al coso taurino (chamizo Peña Rondalosa).

24 de septiembre

11:00: Degustación de sardinas a la plancha (Plaza Martínez Zaporta).

12:30: Entrega 'VI Galardón Ángel Jubera' (sede Peña Rondalosa),

14:00: Bingo popular (chamizo Peña Rondalosa).

20:30-23:00: Actuación de la charanga 'Strapalucio' (Casco Antiguo).

25 de septiembre

11:00: Actuación de charanga (zona centro).

Actuación de la charanga Strapalucio (Casco Antiguo).

20:00: Concierto punk de Ohmnicidas (Plaza Martínez Zaporta).

22:00: Bingo popular (sede Peña Rondalosa).

26 de septiembre

11:00: Semana Gastronómica. Degustación de embuchados (Plaza del Mercado).

17:00: Fiesta infantil 'Todo a lo grande' con Maderactiva (Plaza del Mercado).

18:30-20:00: Actuación musical con charanga El Estropicio (zona centro y casco antiguo).

28 de septiembre

11:30: XLIV Festival de Jotas (Auditorio Municipal).

Peña La Rioja

20 de septiembre

12:30-14:00: Actuación de la charanga El Estropicio (zona centro y este).

23:30: Concierto de Makoki el Can y su grupo Vela (calle San Matías).

21 de septiembre

12:00: Concurso infantil de dibujo (c/ San Matías).

12:30: Vermut concierto charanga 'El Estropicio' (c/ San Matías)

22 de septiembre

10:00-14:00: Animación con la charanga El Estropicio (plaza de toros y zona oeste).

20:30-22:30: Actuación de la charanga El Estropicio (zona centro y casco antiguo).

23 de septiembre

12:00-14:00: Vermú musical con charanga El Estropicio (casco antiguo y zonas peatonales).

00:00: Actuación nocturna con la charanga 'El Estropicio' (zona centro y Casco Antiguo).

24 de septiembre

11:00: Semana Gastronómica. Degustación de confit de pato con reducción de vino de Rioja y pasas (Plaza del Mercado).

20:30-22:30: Actuación de charanga El Estropicio (zona centro y casco antiguo).

25 de septiembre

11:30: Fiesta infantil, encierros simulados 'Torofest' (San Matías).

11:45: Degustación de paella (San Matías).

12:30-14:00: Vermú musical con charanga El Estropicio (barrio San José).

13:00: XI Concurso de lanzamiento de gavillas (San Matías).

18:00: Concierto de Los Bokoles (San Matías).

19:30: Concierto de Jony y Salva (San Matías).

23:30: Concierto de 'Zapato Veloz' (San Matías).

26 de septiembre

12:00-14:00: Actuación musical con la charanga El Estropicio (zona sur oeste).

18:30-20:00: Actuación musical con la charanga El Estropicio (zona centro y Casco Antiguo).

Peña La Uva

20 de septiembre

13:00 Actuación de la charanga 'La Pacharanga' (Zona Pérez Galdós-Chile)

18:00 Actuación de la charanga 'La Pacharanga' (Zona Casco Antiguo)

21 de septiembre

11:00 Degustación de zapatillas (Paseo del Espolón)

22 de septiembre

12:30 Actuación de la charanga 'La Pacharanga' (Zona Casco Antiguo)

18:00 Actuación de la charanga 'La Pacharanga' (Zona Ayuntamiento)

21:00 Noches dulces: degustación de crepes y mojitos (chamizo de la peña)

00:00 Actuación nocturna de la charanga 'La Pacharanga' (chamizo de la peña)

23 de septiembre

10:30 Degustación solidaria de choricillo a cargo de Vencela (Alcampo)

10:30 Visita a la residencia de ancianos Albura

11:00 Actuación de la charanga 'La Pacharanga' (zona La CAVA)

18:00 Actuación de la charanga 'La Pacharanga' (Zona Casco Antiguo)

22:30: Bajada a los fuegos con charanga 'La Pacharanga'.

24 de septiembre

11:00 Degustación de brocheta de solomillo sobre queso camerano y salsa de pimiento (Plaza del Mercado)

18:00 IX Concurso de beer pong amenizado por charanga 'La Pacharanga' (Plaza de la Constitución)

00:00 Actuación nocturna de la charanga 'La Pacharanga' (Zona Casco Antiguo)

25 de septiembre

11:00 Día del Barrio. Hinchables (Plaza de la Constitución)

11:00 Actuación de la charanga 'La Pacharanga' (Zona Ayuntamiento)

18:30 Séptima cata urbana 'De la vid al paladar'. Música en directo grupo 'Sirens' (Paseo del Espolón)

26 de septiembre

12:30 Actuación de la charanga 'La Pacharanga' (Zona Doce Ligero)

18:00 Actuación de la charanga 'La Pacharanga' (Zona Casco Antiguo)

