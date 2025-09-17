No había amanecido del todo en una jornada de labor de la semana pasada, cuando una joven podría decirse que volvió a nacer antes de ... empezar el día. Una universitaria de 22 años, tras ver a su padre antes de ir a clase, regresaba a su domicilio deshaciendo el camino y cuando cruzaba por el paso de peatones, uno realzado en la confluencia entre Madre de Dios y Alcalde Emilio Francés, era arrollada por un patinete eléctrico. El golpe fue tremendo, llegándose a desplazar algún metro y quedando tirada ella junto al conductor del citado VMP, también joven.

Confusión inicial, aviso sin tiempo que perder a la ambulancia y, con la misma celeridad, traslado al hospital San Pedro donde esta vecina de Logroño era operada de hasta cuatro fracturas: clavícula izquierda, cúbito izquierdo, peroné derecho y tibia derecha. «Dos en un brazo y dos en una pierna, y ni siquiera en el mismo lado... Atropellaron a mi hija en un paso de cebra; habría que regular ya».

Así lo cuenta su padre, quien estos días aún trata de quitarse el miedo del cuerpo. Él no llegó a ver el atropello, solo el resultado del mismo, y comprobar que la que yacía en el suelo, «casi sin conocimiento, tiritando y con un charco de sangre junto a la cabeza», era su hija es algo que no se lo desea a nadie.

«No es ya que no tengan seguro, es que cualquiera se puede subir a uno sin ningún conocimiento de circulación», lamenta

Concluida la operación quirúrgica por los cuatro huesos rotos y tras ir olvidando lo de los puntos en la ceja y el período en observación por la fuerte contusión en la cabeza, este residente en la capital de La Rioja cree que ya es hora de que se tomen medidas preventivas en cuanto a la circulación de patinetes eléctricos y VMP.

«No es ya que no cuenten con seguro, es que cualquiera se puede subir a uno de estos vehículos sin los más mínimos conocimientos de circulación», sentencia concienciado ante las muchas «lagunas» que presentan –a la espera de la instrucción del atestado y de las posteriores consecuencias del mismo–.

El padre, por ello, cree que las autoridades deben considerar a los patinetes un vehículo, «como otro cualquiera», con exigencias «como si de una motocicleta se tratase» y, además, con «formación para los conductores». «Siempre habrá accidentes, pero regular este tipo de vehículos como los demás aportará seguridad a todos», concluye.