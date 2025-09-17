LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Paso de peatones de Madre de Dios, en la confluencia con Alcalde Emilio Francés. Juan Marín

«Atropellaron a mi hija en un paso de cebra; habría que regular ya»

El padre de una joven de 22 años que sufrió cuatro fracturas (clavícula, cúbito, peroné y tibia) al ser arrollada por un patinete eléctrico en Madre de Dios pide medidas preventivas

Javier Campos

Javier Campos

Logroño

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 07:16

No había amanecido del todo en una jornada de labor de la semana pasada, cuando una joven podría decirse que volvió a nacer antes de ... empezar el día. Una universitaria de 22 años, tras ver a su padre antes de ir a clase, regresaba a su domicilio deshaciendo el camino y cuando cruzaba por el paso de peatones, uno realzado en la confluencia entre Madre de Dios y Alcalde Emilio Francés, era arrollada por un patinete eléctrico. El golpe fue tremendo, llegándose a desplazar algún metro y quedando tirada ella junto al conductor del citado VMP, también joven.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Sagasta niega la entrada al aula a una alumna que insistía en llevar velo
  2. 2

    Las nuevas ayudas para comprar coche obligan a estar empadronado en La Rioja
  3. 3 «Es mi lucha. No voy a quitarme el velo islámico por voluntad propia»
  4. 4 Detenido un riojano en Santesteban por molestar a menores y realizar comentarios obscenos
  5. 5

    Junts pacta con el PSOE que las empresas de más de 250 empleados atiendan en catalán, incluso fuera de Cataluña
  6. 6 Muere Robert Redford a los 89 años
  7. 7

    Netanyahu lleva al límite el pulso con Hamás e invade Gaza City hasta hacerla «arder»
  8. 8 La Rioja declara la «emergencia migratoria» ante la distribución de menores no acompañados
  9. 9

    Abandonan a una coneja doméstica en un descampado de Logroño
  10. 10 Dos heridos en una colisión entre dos turismos en la N-232, en San Asensio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja «Atropellaron a mi hija en un paso de cebra; habría que regular ya»

«Atropellaron a mi hija en un paso de cebra; habría que regular ya»